О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264372.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264372.html
Также: Украина, Россия, Война, Право, Спецслужбы, Ксенофобия, Религия, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Эдем Семедляев

новость В Крыму задержаны фигуранты дела "Таблиги джамаат"

02.10.2017
Полицейские у дома Рената Сулейманова. Фото Эдема Семедляева
Полицейские у дома Рената Сулейманова. Фото Эдема Семедляева
Реклама

В аннексированном Крыму задержаны фигуранты дела "Таблиги джамаат". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Фигурантам, чьи имена не уточняются, в зависимости от вменяемой роли инкриминированы часть 1 либо 2 статьи 282.2 российского УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в деятельности таковой). Часть 1 предусматривает от 6 до 10 лет колонии, часть 2 - от 2 до 6 лет.

Задержания прошли в Симферополе, а также в Симферопольском и Белогорском районах. ФСБ проводила их совместно с полицией.

Крымский адвокат Эдем Семедляев на своей ФБ-странице привел имена троих задержанных в понедельник утром - это Ренат Сулейманов из поселка Молодежное Симферопольского района, а также Арсен Кубединов и Сейран Мустафаев.

Сулейманову 48 лет, он портной, отец трех несовершеннолетних дочерей. Об обыске у него стало известно вскоре после 7 утра. К крымчанину явились силовики в масках, прибывшие на машинах без номеров. Семедляева, приехавшего представлять интересы хозяина, в дом не допустили.

После обыска Сулейманова задержали и увезли. Семедляев последовал за ним на своей машине, однако силовики заблокировали адвокату дорогу. При этом они отказались пояснить, куда именно везут задержанного.

Между тем "Крым.Реалии" передают со ссылкой на координатора Крымской правозащитной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова, что в селе Мельничное Белогорского района задержан 64-летний соблюдающий мусульманин Талят Абдурахманов. С обыском к мусульманину силовики в балаклавах явились в 6 утра.

Куда именно увезли Абдурахманова, пока также не известно. Как уточняет адвокат Маммет Мамбетов, в протоколе обыска указано, что визитерами были силовики из ФСБ.

"Таблиги джамаат" запрещен в России с 2009 года. С тех пор в ряде регионов, в том числе в Москве, Татарии и Башкирии, был возбужден целый ряд дел по "экстремистским" статьям УК против действительных либо мнимых членов этой организации. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В аннексированном Крыму, насколько известно, это первое дело "Таблиги джамаат". Ранее на полуострове сфабриковали четыре или пять дел "Хизб ут-тахрир". Их фигурантам вменены более тяжкие "террористические" статьи.

Оставить комментарий Обсудить
02.10.2017
новость Новости по теме
01.10.2017 Крымский политзек Сайфуллаев оштрафован за пост четырехлетней давности →
14.09.2017 Силовики освободили похищенного крымчанина Параламова →
10.09.2017 Крым: апелляции политзеков Абдуллаева и Исроилова закрыли от публики →
09.09.2017 Зейтуллаева доставили в колонию в Башкирии →
27.08.2017 Крым: мусульман, задержанных в Новокленове, пытали током →
18.08.2017 Верховный суд Крыма оставил под арестом фигурантов второго дела крымских мусульман →
10.08.2017 Аресты фигурантов четвертого дела крымских мусульман продлены до 11 октября →
08.08.2017 В Башкирии арестованы трое фигурантов второго дела "Таблиги джамаат" →
31.07.2017 В Барнауле повар Идрисов получил год общего режима по делу "Таблиги джамаат" →
13.07.2017 По башкирскому делу "Таблиги джамаат" дали сроки до 4 лет 7 месяцев →
06.07.2017 В Оренбургской области по делу "Таблиги джамаат" задержаны 19 человек →
05.05.2017 Десятый фигурант татарского дела "Таблиги джамаат" получил 1 год 8 месяцев →
20.04.2017 Фигуранты татарского дела "Таблиги джамаат" получили от 2 лет до 3 лет 9 месяцев →
19.01.2017 В Казани по московскому делу "Таблиги джамаат" задержаны двое граждан →
22.12.2016 В Москве семь человек задержаны по делу "Таблиги джамаат" →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
статья Россия подставляет щеки
новость Каталония выбрала независимость
Заявление Женералитата Каталонии после референдума. Кадр видео из твиттера @govern
новость Расстрел в Лас-Вегасе
Лас-Вегас: публика бежит после стрельбы. Кадр видео из твиттера @EirikurH
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
новость Гвашев: полмесяца без воды
Руслан Гвашев. Фото: aheku.org
РЕКЛАМА
новость Каталония: референдум под пулями
Барселона: испанский силовик стреляет в демонстрантов. Кадр видео из твиттера @JordiGraupera
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
в блоге Михалков против обезьяны
383
статья Лай испуганной собаки
в блоге За разводы без разводок
59
новость Якутск без света и тепла
Пожарный на Якутской ГРЭС. Кадр видео с ВК-страницы "Новости Якутска"
новость Предатель пострадал за "Матильду"
Александр Шкитов. Фото: myrotvorets.center
новость Солдат-убийца застрелен
Гасан Абдулахадов. Фото: belogorck.ru
в блоге Война ради престижа
383
новость КНДР не хочет диалога
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
новость ЦРУ нужны знающие русский
Объявление о вакансиях ЦРУ. Фото: twitter.com/CIA
новость Штангисты не поедут в США
Штангист. Фото: rfwf.ru
новость Теракт на вокзале в Марселе
После теракта на вокзале Сен-Шарль. Фото: @marckressmann
новость Новый арест по делу БАРСа
Николай Сенцов. Фото: openrussia.org
новость Сенцова везут в Заполярье
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур