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В аннексированном Крыму задержаны фигуранты дела "Таблиги джамаат". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Фигурантам, чьи имена не уточняются, в зависимости от вменяемой роли инкриминированы часть 1 либо 2 статьи 282.2 российского УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в деятельности таковой). Часть 1 предусматривает от 6 до 10 лет колонии, часть 2 - от 2 до 6 лет.

Задержания прошли в Симферополе, а также в Симферопольском и Белогорском районах. ФСБ проводила их совместно с полицией.

Крымский адвокат Эдем Семедляев на своей ФБ-странице привел имена троих задержанных в понедельник утром - это Ренат Сулейманов из поселка Молодежное Симферопольского района, а также Арсен Кубединов и Сейран Мустафаев.

Сулейманову 48 лет, он портной, отец трех несовершеннолетних дочерей. Об обыске у него стало известно вскоре после 7 утра. К крымчанину явились силовики в масках, прибывшие на машинах без номеров. Семедляева, приехавшего представлять интересы хозяина, в дом не допустили.

После обыска Сулейманова задержали и увезли. Семедляев последовал за ним на своей машине, однако силовики заблокировали адвокату дорогу. При этом они отказались пояснить, куда именно везут задержанного.

Между тем "Крым.Реалии" передают со ссылкой на координатора Крымской правозащитной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова, что в селе Мельничное Белогорского района задержан 64-летний соблюдающий мусульманин Талят Абдурахманов. С обыском к мусульманину силовики в балаклавах явились в 6 утра.

Куда именно увезли Абдурахманова, пока также не известно. Как уточняет адвокат Маммет Мамбетов, в протоколе обыска указано, что визитерами были силовики из ФСБ.

"Таблиги джамаат" запрещен в России с 2009 года. С тех пор в ряде регионов, в том числе в Москве, Татарии и Башкирии, был возбужден целый ряд дел по "экстремистским" статьям УК против действительных либо мнимых членов этой организации. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В аннексированном Крыму, насколько известно, это первое дело "Таблиги джамаат". Ранее на полуострове сфабриковали четыре или пять дел "Хизб ут-тахрир". Их фигурантам вменены более тяжкие "террористические" статьи.