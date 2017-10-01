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новость Крымский политзек Сайфуллаев оштрафован за пост четырехлетней давности

01.10.2017
Ферат Сайфуллаев на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
Ферат Сайфуллаев на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
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Судья Омутнинского райсуда Кировской области Владимир Махнев оштрафовал крымского политзека Ферата Сайфуллаева, отбывающего пятилетний срок в ИК-17 общего режима в районном центре, на 1000 рублей за публикацию четыре года назад в соцсети поста с символикой "Хизб ут-тахрир". О решении, вынесенном еще 15 августа, в субботу сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на Эдема Семедляева, адвоката политзека.

Сайфуллаев был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики).

Сам политзек вину не признал, указав, что на момент публикации Крым еще не был аннексирован и там действовали украинские законы, которые деятельность "Хизб ут-тахрир" не запрещают. Кроме того, добавил Сайфуллаев, страница, на которой помещен пост, уже фигурирует в приговоре по его уголовному делу как доказательство вины, а следовательно, наказание ему за ведение этого ресурса уже назначено. "Привел иные возражения", - также говорится в постановлении Махнева.

Семедляев и другой адвокат политзека, Эмиль Курбединов, не сумели прибыть на слушания в Кировскую область, поэтому отправили в суд письменные возражения на протокол. Их Махнев отмел, так же как и доводы самого политзека.

Сайфуллаев самостоятельно обжаловал постановление в Кировский облсуд. Позже туда же обратились и адвокаты политзека. Жалобы рассмотрит во вторник, 3 октября, судья Александр Елсуков; начало слушаний в 14 часов.

Адвокат Семедляев выразил уверенность, что административное дело против политзека сфабриковали, чтобы лишить его возможности условно-досрочного освобождения.

Добиться решения о штрафе областной прокуратуре по надзору за соблюдением законов в местах лишения свободы удалось лишь со второй попытки. Первая была предпринята месяцев раньше. Однако 20 июля судья Андрей Лапин вернул материалы прокурорским чиновникам, указав на множество допущенных недочетов.

34-летний Сайфуллаев из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя - фигурант первого дела крымских мусульман. В 2016 году он был осужден по части 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации). Вину, как и другие мусульмане, проходившие по делу, не признал. В последнем слове на суде он заметил, что из крымских татар после аннексии полуострова "начали делать врагов народа".

В омутнинской ИК-17 политзек содержится с февраля нынешнего года. В мае его на полгода отправили в ПКТ - внутреннюю тюрьму колонии, - обвинив в хранении сим-карты. Как сообщалось, после окончания срока в ПКТ Сайфуллаева отправят в ОСУОН - отряд строгих условий отбывания наказания.

ИК-17 известны жестокими пытками осужденных.

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01.10.2017
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