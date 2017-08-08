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В Башкирии задержаны трое фигурантов второго в регионе дела "Таблиги джамаат". Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на региональное УФСБ. Всех троих уже арестовали.

Четвертый подозреваемый во время облавы находился за пределами Башкирии и теперь объявлен в федеральный розыск.

Имена фигурантов не раскрываются. Об арестованных сообщается лишь, что они жители Туймазинского и Шаранского районов.

Дело расследуется по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии. Троим арестованным фигурантам уже предъявлены обвинения.

При обысках у подозреваемых, заявляет ФСБ, были изъяты "экстремистская" литература, а также агитационные и пропагандистские материалы, предназначенные для вербовки новых сторонников.

Как утверждается, до 2015 года "указанная экстремистская группа" представляла собой "законспирированную ячейку". Активизировалась же она, заявляет спецслужба, "по указанию зарубежных кураторов" после нейтрализации другой региональной "ячейки". Речь идет о прошедших в 2015-м задержаниях по первому башкирскому делу "Таблиги джамаат".

Приговор по этому делу вынес 30 июня нынешнего года председатель Чекмагушевского межрайсуда Башкирии Мазит Иркабаев. Основной фигурант - 59-летний Рамиз Фасхиев - получил 4 года 7 месяцев общего режима по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Остальные четверо подсудимых были объявлены виновными по части 2 статьи 282.2 кодекса. 45-летний Ильсур Макулов и 43-летний Ильдус Янбухтин получили 2 года 7 месяцев колонии-поселения, 54-летний Рамиль Хамидуллин - к 2 года 5 месяцев колонии-поселения, 38-летний Зафарджон Зувайдов - 2 года условно.

Сообщалось, что Фасхиев - один из учредителей соборной мечети Мирас в городе Дюртюли, а Хамидуллин - имам-хатыб джамаата "Махалля" в селе Каразириково Чекмагушевского района. О Янбухтине известно, что он бывший бизнесмен, занимавшийся морскими перевозками.

Согласно фабуле дела, фигуранты организовали ячейку "Таблиги джамаат" на территории Дюртюлинского, Чекмагушского и Уфимского районов. Они, заявляла ФСБ, "скрытно пропагандировали идеологию исламского экстремизма" и вовлекали в ячейку новых членов с целью "установления мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создания на базе регионов с традиционно мусульманским населением единого исламского государства "Всемирный халифат".

Упоминались встречи с "зарубежными кураторами", якобы проводившиеся осужденными в Пакистане, Индии и Бангладеш.

Никто из фигурантов вину не признал. "А выбрали меня, я так понял, просто как старшего человека. Ну ладно, у меня высшее образование - разве это говорит о том, что я организовал группу какую-то?" - заявил в суде Фасхиев.