О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.263895.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.263895.html
Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Спецслужбы, Право, Ксенофобия, Религия, Азия, Европа, Политика, Общество, Мир

новость Крым: апелляции политзеков Абдуллаева и Исроилова закрыли от публики

10.09.2017
УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Фото: nata.yur4enko/fotki.yandex.ru
УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Фото: nata.yur4enko/fotki.yandex.ru
Реклама

Верховный суд аннексированного Крыма закрыл от публики слушания по апелляционным жалобам на продление арестов политзекам Ахматджону Абдуллаеву и Немату Исроилову, обвиняемым по "террористическим" статьям российского УК. Об этом в четверг сообщили "Крым.Реалии".

Приставы не допустили явившихся на слушания граждан в здание суда, сославшись на то, что им "так приказали". Никаких законных оснований для закрытия заседаний они не привели.

До сих пор о преследовании Абдуллаева и Исроилова в прессе сообщалось только один раз - в октябре прошлого года. Оба обвиняемых заключены в симферопольский СИЗО-1. На тот момент не было известно, являются ли они фигурантами одного или же разных дел. Из недавних материалов на сайте верховного суда Крыма следует, что оба проходят по одному делу.

Обоим политзекам вменена часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии, а Абдуллаеву - также часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму), санкция которой составляет от 5 до 10 лет.

Абдуллаеву 41 год, он гражданин Киргизии. Арестовали его в конце августа 2016 года. О личности Исроилова никаких сведений в прессе не появлялось. Его фамилия позволяет предположить, что он приезжий из Узбекистана или Таджикистана.

Ходатайства о продлении арестов каждому из политзеков подал в верховный суд Крыма следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю С. Босиев. Оба ходатайства были удовлетворены 21 августа. Решение в отношении Абдуллаева принял судья Михаил Соболюк, решение в отношении Исраилова - судья Андрей Палий. В суде спецслужбу представлял другой следователь - Д. Грамашов, известный также участием во втором деле крымских мусульман.

Ходатайства Босиева были поданы в верховный суд, поскольку вопрос стоял о продлении обвиняемым арестов на срок больше года.

Абдуллаева защищает известный в Крыму независимый адвокат Оксана Железняк. Она участвовала в первом деле крымских мусульман, а также представляла интересы зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и фигуранта второго дела "украинских диверсантов" Владимира Дудки. Защитой Исроилова занимается Игорь Пивоваров.

Оба юриста подали в коллегию по уголовным делам верховного суда Крыма апелляционные жалобы на продление арестов своим доверителям - эти жалобы и рассматривались в разное время 7 сентября. Об итогах заседаний СМИ не сообщали.

Что именно ФСБ вменяет Абдуллаеву и Исроилову, также неизвестно.

Оставить комментарий Обсудить
10.09.2017
новость Новости по теме
27.08.2017 Крым: мусульман, задержанных в Новокленове, пытали током →
22.01.2017 В аннексированном Крыму исчез гражданин Узбекистана Каримов →
19.01.2017 Азербайджанец Чемоданов арестован в Крыму по делу о религиозном терроризме →
30.10.2016 Смедляев: В Крыму по статье о терроризме арестованы еще двое мусульман →
Фото и Видео
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
Реклама
Выбор читателей
новость Разгон мусульман в Питере
Митинг мусульман на Дворцовой площади. Фото: fontanka.ru
новость Латынина эмигрировала
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
статья Судьба инопланетянина
Виталий Портников
новость На выборах готовятся подтасовки
Кадр ролика "Сколько стоят честные выборы?"
новость Табличка на доме Немцова: ВИДЕО
Табличка на доме Бориса Немцова. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Трампу осталось недолго
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Плоды нелюбви к государю
383
в блоге Миф о "черных"
7
в блоге Россия в петле
383
новость Жертвы Карибского кризиса
Советская ракета на Кубе. Фото: mil.ru
статья Памфилова напала на Москву
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сечин: Прокуроры - кретины
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Сенцов в пыточном СИЗО
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
новость Новые обвинения Селезневу
Роман Селезнев. Кадр Первого канала
новость Гандболистки попались на мельдонии
Молодежная сборная России по гандболу. Фото: rushandball.ru
в блоге Старый танк борозды не испортит
383
новость Захарова: Геноцида в Мьянме нет
Мария Захарова. Фото: mid.ru
новость Клых: назад из дурки в тюрьму
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
в блоге Еду я на родину
383
новость Взятки в СКР: Никандров всех сдал
Денис Никандров. Кадр Первого канала