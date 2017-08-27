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Двое из четырех мусульман, задержанных 10 августа в селе Новокленово (Учкоз) Белогорского района аннексированного Крыма, подверглись пыткам током. Об этом в субботу сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова.

Сначала мужчин, привязав к стульям, избивали ногами. В избиениях участвовали по несколько силовиков. Затем, рассказал Джеппаров, "в то место, о котором неприлично говорить", задержанным вставили электрод и начали пускать ток. Электричество включали 12 раз.

"Потом их пугали, чтоб никому не сообщали о пытках", - заключил правозащитник.

Облава в Новокленове была устроена ранним утром 10-го числа. Задержали членов одной семьи - отца и троих сыновей. Как сообщалось, они переехали в Крым около пяти лет назад из Узбекистана или Таджикистана и работали строителями. Являются соблюдающими мусульманами.

Имена их точно не известны. "Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтоб их имена озвучивали", - пояснял в субботу Джеппаров. Крымская солидарность передавала, что главу семьи зовут предположительно Ибрагим Мирпочаев. Вскоре, однако, тот же ресурс сообщал, что имя одного из сыновей - Алим Мадалимов.

Облаву проводили оперативники или ФСБ, или ЦПЭ в сопровождении омоновцев в масках и с автоматами. Они прибыли на трех автобусах и полностью оцепили улицу, на которой живут приезжие, а соседей не выпускали из дома. Первоначально силовики хотели задержать и одну из женщин - членов семьи, однако затем передумали.

При обыске была изъята религиозная литература. В этой связи общественники не исключали, что мусульманам могут вменить членство в "Хизб ут-тахрир".

Задержанных, по данным "Крымской солидарности", доставили в ЦПЭ. Как можно предположить, там их и пытали.

Поздно вечером 10 августа троих из четырех задержанных отпустили, а Алима Мадалимова задержали, сославшись на то, что при обыске у него были найдены два паспорта.

На другой день Джеппаров рассказал, что задержанный, оставшийся в ЦПЭ, - младший сын - арестован на 15 суток и отправлен в спецприемник в Симферополе. Какую именно статью российского КоАП вменили мусульманину, правозащитник уточнить затруднился.

Между тем старший сын вернулся домой, а отец со средним сыном выехали из аннексированного Крыма.