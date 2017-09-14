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новость Силовики освободили похищенного крымчанина Параламова

14.09.2017
Ренат Параламов после освобождения. Кадр видео Умара Максудова
Ренат Параламов после освобождения. Кадр видео Умара Максудова
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Силовики в аннексированном Крыму освободили похищенного накануне местного жителя Рената Параламова. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Параламов позвонил родственникам с одолженного мобильника и рассказал, что находится на симферопольском автовокзале. Курбединов и земляки поехали его встречать.

Позже Крымская правозащитная группа передала со ссылкой на активистов, что крымчанин сильно избит. Блогер Умар Максудов поместил видео с плачущим Параламовым.

Где именно находился крымчанин после задержания и чего от него добивались, пока не известно.

Параламов - житель пгт Нижнегорский (Сеитлер), центра Нижнегорского района на северо-востоке полуострова. Торгует хозтоварами на рынке. Соблюдающий мусульманин, организатор различных праздников и религиозных мероприятий. Отец четырех малолетних детей.

В среду в 5:40 утра через забор дома Параламова перелезли восемь человек - силовики и явившиеся с ними понятые. Силовики были в гражданской одежде, но в масках и с повязками "ФСБ" на рукавах.

Хозяину, когда он открыл дверь, предъявили бумагу об "обследовании жилища". "Мы ищем оружие, мы ищем наркотики", - заявили визитеры. Шкафы визитерам Параламов открывал самостоятельно.

По итогам полуторачасового "обследования" визитеры изъяли одну книгу и ноутбук жены Параламова. Самого хозяина увезли в неизвестном направлении.

С тех пор вплоть до звонка Параламова с автовокзала родственники и земляки задержанного безуспешно пытались установить его местонахождение. Часть ожидала у Нижнегорского ОМВД, другие безрезультатно связывались с региональными ФСБ и ЦПЭ, симферопольским городским УМВД и районными отделами полиции крымской столицы.

Утром в четверг один из замначальника Нижнегорского ОМВД, выйдя к группе поддержки, заявил, будто Параламов еще накануне днем был отпущен из отдела и добровольно отправился в УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю для изменения показаний.

При этом Курбединову в крымском главке спецслужбы заявили, что ни в среду, ни в четверг Параламов там не появлялся.

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14.09.2017
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