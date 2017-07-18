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Также: Украина, Россия, Война, Право, Мир, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество | Персоны: Николай Полозов, Нариман Джелял

новость В крымский суд поданы заявления об отмене запрета Меджлиса

18.07.2017
Национальный флаг крымских татар
Национальный флаг крымских татар
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В верховный суд аннексированного Крыма направлены два заявления о пересмотре решения, запрещающего Меджлис крымскотатарского народа как экстремистскую организацию. Первое подал адвокат Николай Полозов в интересах Гаяны Юксель - директора работающего в Киеве крымскотатарского информагенства QHA. Второе направил активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял, который представлял Меджлис в прошлогоднем процессе о его запрете.

Оба заявителя настаивают на пересмотре административного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким обстоятельством названо принятие 19 апреля Международным судом ООН в Гааге решения, которое обязывает Россию отменить запрет Меджлиса и снять иные ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов. Это решение стало одной из обеспечительных мер, назначенных на время рассмотрения иска Украины к России в части нарушения Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Почему не торопились (с подачей заявлений. - Ред.) с апреля месяца - мы посчитали, что Российская Федерация как сторона-ответчик должна была исполнить решение суда ООН, - пояснил Джелял "Крым.Реалиям". - Отреагировала Российская Федерация в лице прокуратуры Крыма на днях".

10 июля российский прокурор Крыма Олег Камшилов подал в верховный суд аннексированного региона заявление с просьбой разъяснить решение о запрете Меджлиса в свете апрельского решения Международного суда ООН. Копия документа была направлена Джелялу как заинтересованному лицу. "Вместо того чтобы приступить к исполнению международных обязательств, российские власти в лице крымской прокуратуры спустя почти три месяца только обращается за разъяснениями", - прокомментировал активист на своей ФБ-странице заявление Камшилова.

"Ожидаем единственно правильного результата - это отмена решения о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, - заметил Джелял во вторник. - Будет ли такой результат достигнут, меня одолевают сомнения, но мы будем использовать все возможности".

Решение о признании Меджлиса экстремистской организацией и его запрете было вынесено 26 апреля 2016 года коллегией верховного суда аннексированного Крыма под председательством Натальи Терентьевой по иску, поданному тогдашним российским прокурором региона Натальей Поклонской. Двумя неделями раньше, 13 апреля, Поклонская приостановила деятельность Меджлиса, сославшись на закон "О противодействии экстремистской деятельности".

В ходе судебного разбирательства чиновница заявила, что "вся деятельность и идеология Меджлиса строится только на одном - на борьбе с Россией". Лидеров и членов Меджлиса Поклонская назвала "марионетками в руках больших западных кукловодов". "Меджлис нужен только для разжигания розни, ненависти, вражды", - заметила она.

Решение было принято с массой процессуальных нарушений. В частности, судейская коллегия приложила к делу материалы 1988 года, когда Меджлиса еще вовсе не существовало - он был образован 6 июля 1991-го.

Тем не менее 29 сентября Верховный суд России оставил решение о запрете Меджлиса в силе, отклонив поданную апелляцию.

Запрет представительного органа крымских татар вызвал протесты Евросоюза и США.

Между тем несколькими днями раньше российские власти Крыма начали преследовать членов Меджлиса, а также делегатов Курултая крымскотатарского народа, работающих на полуострове. В ЦПЭ политиков и активистов расспрашивали об обстоятельствах, при которых 22 сентября было принято решение Меджлиса о приостановлении членства в нем трех коллаборантов. В дальнейшем ряд членов крымскотатарского исполкома был оштрафован по части 1 статьи 20.28 российского КоАП (участие в работе общественного объединения, деятельность которого приостановлена).

13 марта 2017 года Джелял был опрошен в ЦПЭ после доноса, поданного неизвестным. Поводом к доносу стало интервью активиста телеканалу "112 - Україна" осенью 2016 года. В титрах сюжета его представили как первого зампреда Меджлиса и далее в ходе интервью он этого не опроверг. Таким образом, говорилось в поданном заявлении, Джелял признал свое участие в запрещенной экстремистской организации, а потому подлежит уголовному преследованию.

Политик в присутствии своего адвоката дал оперативнику пояснения.

7 июля на предмет причастности к Меджлису крымскотатарского народа ФСБ опросила члена Феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова, против которого уже открыто дело о сепаратизме. От дачи пояснений Кадыров отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции.

29 марта жалоба на запрет Меджлиса была направлена в ЕСПЧ. Интересы заявителя представляют правозащитный центр "Мемориал", Европейский центр прав человека (EHRAC) в Лондоне и Украинский Хельсинкский союз по правам человека. Россию обвиняют в нарушении статей 11 (свобода собраний и объединений), 18 (пределы использования ограничений в отношении прав), 14 (запрещение дискриминации), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции.

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18.07.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Международный Меджлис

Виталий Портников, 21.04.2017

Россия не отменит запрет Меджлиса. Ведь выполнить решение Международного суда ООН - это значит не просто поставить под сомнение выводы собственного "правосудия", но и разрешить свободные выборы, пусть даже для одного народа. И получить легитимных представителей этого народа, пользующихся куда большим доверием, чем разнообразные крымские гауляйтеры.

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