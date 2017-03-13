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Также: Украина, Россия, Война, Право, Полиция, Ксенофобия, Телевидение, Европа, Политика, Общество, СМИ, Мир | Персоны: Нариман Джелял, Заир Смедляев

новость Первый зампред Меджлиса Джелял был опрошен в ЦПЭ после доноса неизвестного

13.03.2017
Нариман Джелял после визита в ЦПЭ, 13.03.2017. Кадр видео Заира Смедляева
Нариман Джелял после визита в ЦПЭ, 13.03.2017. Кадр видео Заира Смедляева
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Первый зампред Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял был опрошен в ЦПЭ в аннексированном Симферополе после доноса, поданного неизвестным. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на самого политика.

Поводом к доносу стало интервью Джеляла телеканалу "112 - Україна" осенью 2016 года. Как пояснил политик в видеокомментарии председателю ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиру Смедляеву, в титрах сюжета "112 - України" его представили как первого зампреда Меджлиса и далее в ходе интервью он этого не опроверг. Между тем Меджлис объявлен российскими властями экстремистской организацией и запрещен. "Соответственно, в отношении меня необходимо применить нормы Уголовного кодекса Российской Федерации", - пересказал Джелял суть доноса.

Политик в присутствии своего адвоката дал оперативнику пояснения.

Однако по окончании опроса другой оперативник вызвал Джеляла и его адвоката для пояснений о контактах с Марленом Мустафаевым, в конце февраля арестованным на 11 суток за пост во "Вконтакте", и 10 другими гражданами, пришедшими поддержать Мустафаева во время обыска и получившими по пять суток по обвинению в нарушении "митинговой" статьи 20.2 российского КоАП. Силовик обратил внимание на то, что в соцсетях политик является другом Мустафаева и других арестованных в феврале.

Джелял рассказал оперативнику, что не со всеми друзьями в соцсетях знаком в реальности. В частности, он заметил: "Лично я с Марленом Мустафаевым не знаком, является ли он членом каких-либо общественных организаций, объединений, партий, мне не известно, я знаю о нем исключительно в связи с его арестом, и свое мнение по поводу ареста его и других ребят я высказывал публично", - изложил политик суть своих пояснений.

Опросы заняли около двух часов. Джелял не исключил дальнейших вызовов в ЦПЭ.

Пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца заметила в своем твиттере в связи с вызовом первого зампреда Меджлиса на опрос: "Все факты документируем для международных партнеров и судов. Мир должен знать правду!"

Решение о запрете Меджлиса было вынесено 26 апреля 2016 года коллегией подконтрольного России верховного суда Крыма под председательством Натальи Терентьевой по иску, поданному тогдашним российским прокурором региона Натальей Поклонской. 29 сентября Верховный суд России оставил это решение в силе.

На прошлой неделе в Международном суде ООН в Гааге начались предварительные слушания по иску Украины к России. Киев обвиняет Москву в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На время рассмотрения иска Украина просит принять обеспечительные меры, одна из которых - отмена запрета Меджлиса.

В аннексированном Крыму уже два зампреда Меджлиса стали фигурантами уголовных дел. Ахтем Чийгоз более двух лет заключен в СИЗО по "делу 26 февраля"; в верховном суде Крыма продолжается суд над ним. Ильми Умеров с мая 2016-го находится под подпиской о невыезде по обвинению в сепаратизме; ожидается, что в ближайшее время его дело передадут в суд. Председателю Меджлиса Рефату Чубарову летом 2014 года, когда он возвращался на полуостров с континентальной Украины, отказали во въезде на "территорию России". Позже в Крыму против него также были открыты уголовные дела.

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13.03.2017

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