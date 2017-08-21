Реклама

62-летний активист симферопольской "поляны протеста" Фазыл (Фазил) Ибраимов, в воскресенье арестованный на пять суток за выступление на общественных слушаниях, полностью отказался от еды и употребляет только воду. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат активиста Маммет Мамбетов, посетивший Ибраимова в спецприемнике крымской столицы.

Из публикации юриста не понятно, идет ли речь о голодовке. Блогер Musafir Zaman в комментарии поинтересовался причиной решения Ибраимова и предположил, что активисту нужно принести халяльную еду. Активное освещение этим блогером репрессий в отношении местного населения не позволяет заподозрить его в издевательстве.

Мамбетов, однако, по состоянию на 23 часа не комментарий не ответил.

Адвокат также написал, что самочувствие активиста, несмотря на сахарный диабет II степени, удовлетворительное.

Апелляционная жалоба на арест, добавил Мамбетов, пока не подана, поскольку арестованный не верит в справедливость российского суда.

"Поляны протеста" - это площадки, занятые крымскотатарским самостроем. Появились они, поскольку украинские власти незаконно отказывали представителям коренного народа в выделении участков для постройки домов.

5 августа в подконтрольном России "горсовете" Симферополя проходили общественные слушания, посвященные постройке микрорайоне Крымская Роза на месте "поляны протеста" Стрелковая, расположенной на северо-восточной окраине города. Стрелковая возникла в 2005 году. На ней возведено около 100 домов (большая половина еще не достроена, остальные пригодны для жилья) и мечеть на 2 тысячи человек.

Ибраимов прибыл на слушания вместе с другими активистами, чтобы объяснить появление "полян протеста". Однако глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев начал прерывать Ибраимова, а затем потребовал от полицейских вывести его. Другие крымские татары некоторое время мешали силовикам выполнить команду, однако в итоге те вывели активиста из зала.

На Ибраимова сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 российского КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Разбирательство прошло в подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя 20 августа, несмотря на выходной день. "Самое интересное, - отмечал Мамбетов, - что еще не началось заседание суда, а машина полицейская уже приехала его забирать по административному аресту".

Как передавали "Крым.Реалии", полицейский в суде настаивал на максимальном аресте, предусмотренном частью 1 статьи 19.3, - 15 суток. Однако судья, имя которой в открытых источниках не уточняется, по итогам более чем четырехчасового разбирательства назначила Ибраимову в три раза менее длительный арест.

В оккупационной администрации Симферополя утверждают, что постройка Крымской Розы была одобрена на общественных слушаниях 154 голосами против 141. Однако участники "поляны протеста" называют эти данные сфальсифицированными, утверждая, что большинство присутствующих проект отвергли.

При этом в зал удалось попасть лишь части крымскотатарских активистов. Полицейские не допускали участников "поляны протеста" в зал, ссылаясь на то, что все места заняты. Кроме того, после начала слушаний жителям самостроев начали поступать звонки с сообщениями будто на Стрелковую прибыла техника, чтобы сносить дома. Часть крымских татар выехала в поселок. "Обнаружили там строительную технику, был экскаватор там, был "КамАЗ", еще какие-то виды (техники. - Ред.). Пытались снести они недостроенный дом. Это была элементарная провокация, направленная на срыв голосования", - рассказывал "Крым.Реалиям" Илья Большедворов - местный общественник, поддержавший аннексию Крыма, но находящийся в оппозиции к режиму Владимира Путина.