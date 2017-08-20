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Также: Украина, Россия, Война, Полиция, Право, Акции протеста, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Рефат Чубаров, Нариман Джелял, Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз, Эдем Семедляев

новость Крым: пожилого Караметова вместо освобождения вывезли на автовокзал и оставили там

20.08.2017
Сервер Караметов после освобождения. Кадр видео Айше Умеровой
Сервер Караметов после освобождения. Кадр видео Айше Умеровой
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76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова, отправленного на 10 суток в спецприемник в аннексированном Симферополе, полицейские в субботу, за два часа до истечения срока ареста, вывезли на Центральный автовокзал города и оставили там без денег. Первым о ситуации сообщил на своей ФБ-странице председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Похоже на то, что русские оккупанты таким образом решили упредить его встречу с сотнями крымских татар, которые направляются сейчас из разных регионов Крыма в Симферополь", - заметил политик.

Однако, как написала активистка Айше Умерова, соотечественникам удалось узнать о случившемся. Они прибыли на автовокзал и забрали Караметова.

После этого активиста по его просьбе вновь привезли к спецприемнику, где земляки устроили ему торжественную встречу. В числе собравшихся были зампреды Меджлиса Нариман Джелял и Ильми Умеров.

Приветствие Караметову направил из СИЗО еще один зампред Меджлиса - Ахтем Чийгоз.

8 августа, во второй день прений по делу Чийгоза, житель Старого Крыма Караметов приехал в Симферополь и встал у здания российского верховного суда Крыма, где идет процесс, с плакатом "Путин и Аксенов! Наши дети не террористы! Хватит обвинять крымских татар! Свободу политзаключенным! Ахтем Чийгоз". Полицейские задержали активиста. В ОП "Железнодорожный" на него сфабриковали протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и 20.2 российского КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

В тот же день судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда крымской столицы Марина Колоцей оштрафовала Караметова на 10 тысяч рублей по статье 20.2. Во время заседания активисту стало плохо, ему вызывали скорую. Рассмотрение протокола по статье 19.3 Колоцей отложила на 9-е число; Караметова отпустили.

На другой день та же судья арестовала Караметова по статье 19.3.

Судья верховного суда Крыма Наталья Терентьева подтвердила оба постановления. В марте - апреле 2016 года Терентьева председательствовала в коллегии, вынесшей решение о запрете Меджлиса.

Караметов страдает болезнью Паркинсона - у него нарушена координация движений. Активист должен трижды в день принимать лекарства. 17 августа адвокат Эдем Семедляев передавал, что арестованный жалуется на здоровье.

14 августа ряд крымскотатарских активистов вышел в пикеты в поддержку Караметова. Они встали с плакатами у разных оккупационных органов власти. Всех протестующих задержали; также была задержана правозащитница Лиля Гемеджи, прибывшая в отдел представлять интересы одного из активистов.

В итоге протокол был оформлен только на одного активиста - 63-летнего Ярыкула Давлатова. В тот же день Железнодорожный райсуд оштрафовал его на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2 российского КоАП (нарушение организатором порядка проведения публичного мероприятия).

Прочих задержанных ранее освободили без оформления протоколов.

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20.08.2017
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