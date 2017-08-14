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Российский Железнодорожный райсуд Симферополя оштрафовал на 10 тысяч рублей пожилого крымскотатарского активиста Ярикула Давлатова за одиночный пикет в поддержку Сервера Караметова. Об этом написал на своей ФБ-странице адвокат Давлатова Эмиль Курбединов. 76-летний Караметов отбывает 10 суток административного ареста за одиночный пикет в поддержку фигуранта "дела 26 февраля", зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Давлатова признали виновным по части 1 статьи 20.2 КоАП России (нарушение организатором порядка проведения публичного мероприятия). Как уточняет журналист Антон Наумлюк, активиста обвинили в том, что он слишком близко стоял к зданию оккупационного Верховного суда Крыма. Российский закон о массовых акциях запрещает проводить пикеты на территории, "непосредственно прилегающей" к судам.

Давлатов стоял с плакатом "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты".

Cуд отказался по ходатайству Курбединова сделать запрос в кадастровую палату, чтобы определить границы земли, принадлежащей оккупационному Верховному суду, передают "Крым. Реалии".

Также адвокату было отказано в исключении из дела Давлатова видеозаписи его пикета. По мнению Курбединова, эта съемка могла быть получена незаконным путем.

Давлатов участвовал в серии одичночных пикетов в поддержку Караметова у правительственных зданий в Симферополе, которые пожилые крымскотатарские активисты проводили в понедельник. Кроме него пикеты проводили Осман Аблаев, стоявший у здания крымского управления российского МВД, Синавер Ниметуллаев, вышедший к оккупационному Совету министров, Решат Эмирсуюнов, пикетировавший оккупационный Госсовет. Все они были задержаны. Полиция также забрала сына Аблаева Ремзи, находившегося рядом с отцом во время пикета. Кроме того, в полицию попала правозащитница Лилия Гемеджи: один из задержанных попросил ее представлять ее интересы, а в отделе полицейские сказали ей, что она тоже задержана. Всех активистов, кроме Давлатова, позже отпустили без составления протоколов.

8 августа Караметов был задержан возле здания российского Верховного суда Крыма. Он стоял с плакатом "Путин и Аксенов! Наши дети не террористы! Хватит обвинять крымских татар!". В тот же день активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2 КоАП России.

На другой день Караметова отправили под арест по статье 19.3 КоАП России (неповиновение полиции).