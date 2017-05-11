Реклама

В селе Строгоновка Симферопольского района Крыма российские силовики после обыска задержали и увезли на допрос в центр "Э" крымскотатарского активиста Ризу Изетова. Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на самого активиста.

По сообщениям очевидцев, во время обыска в доме Изетова силовики перекрыли три улицы. В обыске участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

В центре "Э" Изетову объяснили проведение обыска и допроса поиском документов, имеющих отношение к пропавшему в 2016 году Энверу Меметову, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании. Силовики предполагают, что Меметов в июне 2016 года уехал в Сирию. Кроме того, на допросе активиста спрашивали о его отношении к религии. Изетов отказался отвечать на вопросы и подписывать документы, сославшись на 51 статью конституции России. Силовики изъяли у активиста ноутбук и планшет, пообещав вернуть после экспертизы. Адвоката к Изетову не допустили.

После допроса активиста отпустили.

4 мая, как передавал "КрымSOS", обыск по делу Меметова прошел у крымского татарина Тофига Абдулгазиева. По утверждению силовиков, Абдулгазиев был знакомым Меметова. При этом в личном разговоре с Абдулгазиевым они намекнули, что причиной обыска стала его активная гражданская позиция.

Как отмечает журналист "Крым. Реалий" Антон Наумлюк, существует информация о том, что в действительности было более двух случаев обыска по делу Меметова, но те, к кому силовики приходили раньше, боятся об этом рассказывать.

Изетова задерживали 30 марта вместе с другим крымскотатарским активистом Османом Арифмеметовым и журналистом издания article20.org Тарасом Ибрагимовым, когда они пришли к зданию центра "Э", чтобы принести еды активисту Ремзи Бекирову, которого там удерживали. В тот же день Симферопольский райсуд Крыма арестовал Бекирова на трое суток по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) за размещенные в Вконтакте семь лет назад видеоролики.

21 февраля Бекиров был среди 10 активистов, задержанных у дома жителя Симферополя Марлена Мустафаева. Они вели трансляцию в соцсетях проводившегося там обыска. Полицейские перекрыли улицу, а затем в мегафон объявили, будто собравшиеся нарушают российское законодательство о митингах. После этого симферопольцев задержали.

Задержанные, Арифмеметов, Бекиров, Абляким Абдурахманов, Меджит Абдурахманов, Валид Абу Фарид, Реза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртазаев, Руслан Сулейманов и Энвер Тасинов, с утра до позднего вечера находились в неотапливаемом автобусе. Весь день им не давали есть и пить. Тогда же у Бекирова изъяли шапку с надписью по-арабски "Нет бога, достойного поклонения, кроме Бога и Мухаммад пророк его" для проведения экспертизы. Именно за ней активист приехал 30 марта в центр "Э".

Всех десятерых Киевский райсуд Симферополя арестовал на пять суток по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Некоторые разбирательства были проведены без адвокатов.