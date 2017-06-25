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новость Крымскотатарский активист Халилов переведен в спецприемник на Ставрополье

25.06.2017
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
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Координатор Движения сопротивления крымских татар Недим Халилов, восьмой месяц удерживаемый полицией после судебного решения о его депортации в Узбекистан, переведен из спецприемника для иностранцев в селе Новоукраинское Гулькевичского района Кубани в аналогичное заведение в городе Георгиевске на Ставрополье. О переводе, произошедшем в пятницу, тогда же сообщил в посвященной Халилову ФБ-группе симферопольский активист Зевид Газиев.

Причины такой меры в публикации не поясняются.

Халилову 57 лет, он уроженец Бухары. Репатриировался из Узбекистана в Крым в 1986 году и поселился в Керчи. После распада СССР принципиально отказался от получения украинского гражданства, настаивая на независимости Крыма как государства крымских татар. В 2004 году Халилов получил в узбекском посольстве в Киеве паспорт гражданина Узбекистана, однако в 2009-м срок действия этого паспорта истек, а обращаться за новым он не стал. Таким образом, настаивает Халилов, в начале 2014 года он утратил узбекское гражданство. Принимать гражданство России после аннексии Крыма активист не стал.

7 ноября 2016 года судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук объявила Халилова виновным по части 1 статьи 18.8 российского КоАП (нарушение режима государственной границы) и постановила депортировать его в Узбекистан как страну прибытия. На другой день судья российского верховного суда Крыма Владимир Агин оставил это решение в силе.

Сразу после суда у Белинчук, не дожидаясь рассмотрения апелляции, силовики вывезли активиста с полуострова для депортации. Халилов был помещен в спецприемник для иностранцев в поселке Вардане в черте Сочи.

21 ноября Халилов подал начальнику учреждения Р. Сургундяну заявление о "частичной" предупредительной голодовке - отказе от любой пищи, кроме хлеба. Активист потребовал предоставить ему свидетельство лица без гражданства, указав в документе "национальность - крымский татарин", а также вернуть его в Крым "тем же способом, которым переместили сюда".

Заявления о выдаче свидетельства лица без гражданства и о возвращении в Крым он подал в соответствующие инстанции после доставки в Сочи, однако администрация спецприемника не отправила эти бумаги по указанным адресам.

24 ноября, поскольку Сургундян предупреждение проигнорировал, Халилов полностью отказался от пищи. По собственному признанию, он лишь иногда подсаливал воду, а также пил растворимый кофе.

9 декабря активист изложил требования своей голодовки в обращении к Владимиру Путину.

К последним числам того же месяца Халилов потерял больше 20 килограмм; его зрение и слух ослабли.

27 декабря интересы протестующего взялся представлять московский адвокат Дагир Хасавов. На другой день с заявлением о ситуации с активистом выступил Меджлис крымскотатарского народа. Он призвал международные правозащитные организации "срочно войти в отношения с правительством РФ по вопросу обеспечения безопасности жизни и здоровья" голодающего.

Между тем 29 декабря Халилова вместе со всеми остальными арестантами - всего около 150 человек - перевели из Вардане в Новоукраинское. Как передавал "Кавказский узел", сочинский спецприемник был закрыт как не соответствующий имиджу курортной зоны.

4 января нынешнего года, на 42-й день голодовки, Халилов прекратил акцию, так и не добившись исполнения своих требований.

В последующие месяцы активист подготовил массу новых заявлений, в том числе к Путину и в Госдуму, в прокуратуру, в суд, в службу судебных приставов.

26 мая Халилов направил Всемирному конгрессу крымских татар обращение о первоочередных задачах крымскотатарского национального движения.

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25.06.2017
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