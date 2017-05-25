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Украина готовится к полному запрету на железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля", - сказал источник издания. По его словам, предлогом станет нежелание "Российских железных дорог" "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Коммерсанта" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко". - отмечает издание.

Информацию о готовящемся запрете подтвердил бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, несмотря на снижение пассажиропотока "более чем на 60 процентов за последний год", он составляет почти 2 миллиона человек.

О готовящемся прекращении пассажирских перевозок заговорили сразу после расширения на прошлой неделе антироссийских санкций и прекращения грузоперевозок, отмечает Кава. Подпавшие под санкции российские перевозчики "СГ-транс", "Нефтетранссервис", Первая грузовая компания, Федеральная грузовая компания, "Промтрансинвест" и другие возвращают находящиеся на территории Украины вагоны и уходят из страны.

В структурах РЖД Воронежской и Белгородской областей о предстоящем запрете еще не знают, но опасаются возможного прекращения транзитного сообщения с югом России через территорию Украины. "Военные еще не завершили строительство железнодорожной ветки в обход украинской территории, которое ведется на юге Воронежской и севере Ростовской областей. Если перекрыть сообщение там, летом возникнет сложнейшая ситуация с перевозками, например в Краснодарский край и обратно", - отметил собеседник издания.

5 марта штаб блокады торговли с оккупантами, образованный на Украине бойцами АТО, объявил о перекрытии железнодорожных путей на станции Конотоп в Сумской области, через которую проходит одна из основных магистралей из России. Как утверждается, на станции обнаружено несколько российских составов, в том числе с углем-антрацитом. Штаб блокады заявил о намерении в течение месяца взять под контроль все восемь основных железнодорожных станций, через которые идет торговля с Россией.

Незадолго до этого штаб обвинил администрацию "Укрзализницы" в незаконном отказе представить по требованию депутатов Верховной рады документы поездов, везущих из России грузы, а также сведения о происхождении грузов и пунктах назначения составов. В этой связи, заметили участники акции, документы приходится проверять непосредственно у машинистов. Пассажирские поезда и электрички протестующие не задерживают, заверили в штабе.