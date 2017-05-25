О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261164.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261164.html
Также: Украина, Россия, Война, Экономика, Европа, Политика, Мир

новость Кондуктор нажмет на тормоза

Украина может полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией
25.05.2017
Железная дорога. Фото: uz.gov.ua
Железная дорога. Фото: uz.gov.ua
Реклама

Украина готовится к полному запрету на железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля", - сказал источник издания. По его словам, предлогом станет нежелание "Российских железных дорог" "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Коммерсанта" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко". - отмечает издание.

Информацию о готовящемся запрете подтвердил бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, несмотря на снижение пассажиропотока "более чем на 60 процентов за последний год", он составляет почти 2 миллиона человек.

О готовящемся прекращении пассажирских перевозок заговорили сразу после расширения на прошлой неделе антироссийских санкций и прекращения грузоперевозок, отмечает Кава. Подпавшие под санкции российские перевозчики "СГ-транс", "Нефтетранссервис", Первая грузовая компания, Федеральная грузовая компания, "Промтрансинвест" и другие возвращают находящиеся на территории Украины вагоны и уходят из страны.

В структурах РЖД Воронежской и Белгородской областей о предстоящем запрете еще не знают, но опасаются возможного прекращения транзитного сообщения с югом России через территорию Украины. "Военные еще не завершили строительство железнодорожной ветки в обход украинской территории, которое ведется на юге Воронежской и севере Ростовской областей. Если перекрыть сообщение там, летом возникнет сложнейшая ситуация с перевозками, например в Краснодарский край и обратно", - отметил собеседник издания.

5 марта штаб блокады торговли с оккупантами, образованный на Украине бойцами АТО, объявил о перекрытии железнодорожных путей на станции Конотоп в Сумской области, через которую проходит одна из основных магистралей из России. Как утверждается, на станции обнаружено несколько российских составов, в том числе с углем-антрацитом. Штаб блокады заявил о намерении в течение месяца взять под контроль все восемь основных железнодорожных станций, через которые идет торговля с Россией.

Незадолго до этого штаб обвинил администрацию "Укрзализницы" в незаконном отказе представить по требованию депутатов Верховной рады документы поездов, везущих из России грузы, а также сведения о происхождении грузов и пунктах назначения составов. В этой связи, заметили участники акции, документы приходится проверять непосредственно у машинистов. Пассажирские поезда и электрички протестующие не задерживают, заверили в штабе.

Оставить комментарий Обсудить
25.05.2017
новость Новости по теме
16.05.2017 На Украине заблокируют доступ к "Яндексу", "Вконтакте" и "Одноклассникам" →
25.04.2017 Правительство России решило обеспечить ЛНР электричеством →
20.04.2017 Bloomberg: Кремль намерен поэтапно интегрировать Донбасс →
15.03.2017 Украина полностью приостановила транспортное сообщение с ДНР и ЛНР →
05.03.2017 На Украине объявлено о начале блокады железной дороги из России →
18.02.2017 Россия официально признала документы ДНР и ЛНР →
15.02.2017 Правительство Украины ввело чрезвычайное положение в сфере энергетики →
26.12.2016 Бойцы АТО начинают товарную блокаду ДНР и ЛНР →
26.11.2016 Железную дорогу в обход Украины запустят с опережением графика →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
Реклама
Выбор читателей
новость Путин: Серебренникова обыскали дураки
Кирилл Серебренников и Владимир Путин
в блоге Добрый вождь и злые дураки
383
статья Театральный наезд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Мединский идет на таран
383
статья Соловьев ищет блох
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Утилизация оппозиции
383
в блоге Признайся, Навальный
383
новость Усманов: Навальный, ты Шариков
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
новость Шпаков: 1,5 года общего режима
Александр Шпаков в суде, 24.05.2017. Фото: @polinanem
новость Переворот в Черногории: обвиняют россиян
Эдуард Шишмаков (Широков) и Владимир Попов. Фото из красных карточек Интерпола
статья Путин спешит на свидание
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Задержания на МКАДе
Протест дальнобойщиков. Фото: opr.com.ru
статья Евангелие от Зорькина
Александр Скобов. Courtesy photo
в блоге Против излишней жестокости
383
новость МВД не нашло коррупции
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
в блоге Русь и нравственность
383
новость РПЦ против Холи
Анонс фестиваля красок в Челябинске. Фото из ВК-сообщества "Всероссийский Фестиваль красок – Челябинск"
в блоге "Дело 26 марта": первый отказник
7
новость "Дело 26 марта": пятый политзек
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
новость "Роснефть" испугалась Навального
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru