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новость Железную дорогу в обход Украины запустят с опережением графика

26.11.2016
Строительство железной дороги. Фото: rzd.ru
Строительство железной дороги. Фото: rzd.ru
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Эксплуатацию железной дороги в обход Украины начнут более чем на год раньше запланированного срока. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает Интерфакс.

"Железнодорожное сообщение на участке Журавка - Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года. В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами, - сказал гнгерал. - Таким образом, поставленная президентом России задача по строительству железной дороги Железнодорожными войсками и ОАО "РЖД" будет выполнена досрочно, более чем на год установленного срока".

В субботу Булгаков вручил государственные награды 23 военнослужащим Железнодорожных войск "за высокие личные показатели и большой вклад в строительство железной дороги в обход Украины".

Участок Юго-Восточной железной дороги протяженностью 37 километров проходит по территории Украины. Его эксплуатация велась в соответствии с межправительственными соглашениями. После аннексии Крыма и начала российской агрессии в Донбассе было решено построить обходной путь. В ноябре 2014 года на проектирование этого участка ОАО "РЖД" выделило 100 миллионов рублей.

В сентябре прошлого года вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони заявил, что железная дорога Журавка - Миллерово обойдется более чем в 50 миллиардов рублей. "Это стратегический проект, в сжатые сроки, до конца 2017 года, нам предстоит построить 122 километра двухпутной электрифицированной железной дороги, пять электроподстанций, 60 километров внешнего захода по электроснабжению, - сказал Тони. - Общая стоимость работ под ключ - более 50 миллиардов рублей, до конца 2017 года железная дорога должна начать работать, но мы будем стараться сократить этот срок".

На сооружаемом участке Журавка - Миллерово работают железнодорожные войска и "Росжелдорстрой", дочернее предприятие РЖД. Военные занимаются отсыпкой земляного полотна и небольшими водопропускными трубами. Остальные работы выполняют железнодорожники. Предполагается построить на этом участке семь станций и мост через реку Белая Калитва.

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26.11.2016

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