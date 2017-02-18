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новость Знаки признательности

Россия официально признала документы ДНР и ЛНР
18.02.2017
Паспорт ДНР. Фото: dnr-lnr.info
Паспорт ДНР. Фото: dnr-lnr.info
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Президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Действительными будут считаться удостоверения личности, выданные "гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" организациями, "фактически действующими" на этих территориях. Обладатели таких документов смогу въезжать в Россию без оформления виз.

Кроме того, признаются документы об образовании, свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и их регистрационные знаки.

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права". Это положение будет действовать "до политического урегулирования ситуации" на основе минских соглашений.

2 февраля РБК сообщил, что владельцы паспортов ДНР и ЛНР на практике могут беспрепятственно въезжать в Россию, а также пользоваться услугами авиакомпаний, железной дороги и гостиниц. Об этом рассказали жители самопровозглашенных республик, а также источники в Госдуме и дипломатических кругах. Кроме того, эту информацию официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines.

Заместитель председателя "народного совета" ДНР Денис Пушилин сообщил, что с весны 2016 года пользуется паспортом ДНР и въезжает по нему в Россию. Вопросы у пограничников к паспорту ДНР иногда возникают, "но после звонка старшему по смене выясняют, что есть распоряжение, и пропускают", отметил он. По словам Пушилина, возможность купить билеты по этому документу дают российские авиакомпании S7, UTair и "Аэрофлот". Представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего также подтвердил, что в России можно пользоваться паспортами ДНР и ЛНР.

Источник издания в дипломатических кругах объяснил фактическое действие в России паспортов самопровозглашенных республик наличием неформальной договоренности между российскими властями и представителями ДНР и ЛНР "закрывать глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России". При дипломат подчеркнул, что это не является шагом к признанию ДНР и ЛНР.

Источник в исполнительной власти отметил, что решение о признании документов ЛНР и ДНР "временное и вынужденное, так как нельзя заставлять людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, жить, как в резервации, без права выезда".

"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

ЛНР и ДНР не признало ни одно государство. Только самопровозглашенная Южная Осетия установила с ними дипломатические отношения. Собственные паспорта в ЛНР начали выдавать летом 2015 года, в ДНР - в марте 2016 года.

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18.02.2017

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