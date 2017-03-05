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Штаб блокады торговли с оккупантами, образованный на Украине бойцами АТО, объявил о перекрытии железнодорожных путей на станции Конотоп в Сумской области, через которую проходит одна из основных магистралей из России. Соответствующее сообщение появилось в субботу вечером на ФБ-странице штаба. Как утверждается, на станции обнаружено несколько поездов из России, в том числе с углем-антрацитом.

Бойцы АТО совместно с гражданскими активистами ведут инженерное обустройство нового редута. Он, говорится в публикации, "получил название в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем восстановить единство страны".

Штаб блокады заявил о намерении в течение месяца взять под контроль все восемь основных железнодорожных станций, через которые идет торговля с Россией.

С конца января этот же штаб блокирует торговлю с ДНР и ЛНР. Первоначально требованием акции было освобождение боевиками пленных военных и активистов. Затем требования были выдвинуты и к правительству Украины. Штаб настаивает на принятии закона "Об оккупированных территориях", прекращении поставок угля из ДНР и ЛНР и полного разрыва любых экономических связей с ними.

15 февраля кабмин Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за блокирования поставок антрацита с оккупированных боевиками территорий. Ряд украинских предприятий сократил производство из-за недостатка сырья.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз призвал остановить блокаду, заявив, что она может обернуться веерными отключениями и остановкой металлургических производств, которая, в свою очередь, подорвет курс гривны.

1 марта главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о введении "внешнего управления" на предприятиях украинской юрисдикции, расположенных на оккупированных боевиками территориях. Налоги этих компаний боевики потребовали отчислять в бюджеты "республик".

Кроме того, Захарченко и Плотницкий сообщили, что прекращают поставки угля на контролируемые законными властями территорию Украины.

Такие меры, по словам террористов, приняты в ответ на транспортную блокаду ДНР и ЛНР.

На другой день Захарченко сообщил о полном разрыве всех связей с Киевом и переориентации производства на Россию. "Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплаты здесь, но теперь пусть перекрывают все, минируют поля, закрывают железнодорожные пути, - заметил главарь боевиков. - Мы научились жить в блокаде".