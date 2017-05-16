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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России. В частности, на Украине будут заблокированы российские соцсети.

В расширенный санкционный список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них оказалась соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Доступ к ним на территории Украины будет заблокирован.

Под санкции также подпали Mail.Ru Group и ООО "Яндекс", а также их дочерние украинские компании. Украинских провайдеров обязали заблокировать все их ресурсы, включая популярные auto.ru и kinopoisk.ru.

Кроме того, в санкционный список Украины включены ряд российских банков, авиакомпаний и СМИ.

10 сентября 2014 года Порошенко подписал закон "О санкциях". Согласно документу, санкции могут применяться в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также находящихся под их контролем компаний.

12 сентября того же года закон вступил в силу. В тот же день правительство Украины одобрило предложения для СНБО относительно содержания персональных санкций. Попадающим под их действие физическим лицам запрещен въезд на территорию Украины, их активы заблокированы. Санкционный список неоднократно дополнялся.

17 октября 2017 года Порошенко подписал указ о продлении санкций, введенных в связи с агрессией России, еще на один год. Из прошлогодней редакции списка были исключены только умершие. Кроме того, в список были включены еще 335 физических лиц и 167 организаций. Отдельное решение, заметили в СНБО, будет по поручению Порошенко принято в отношении лиц, причастных к незаконному проведению выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма.

Решение СНБО, утвержденное указом Порошенко, было принято еще 16 сентября. Как сообщалось, санкционный список был расширен в том числе за счет лиц, причастных к преследованию украинских граждан, "которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России".