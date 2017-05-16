О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.260968.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.260968.html
Также: Украина, Европа, Мир, Политика | Персоны: Петр Порошенко

новость Блок Порошенко

На Украине заблокируют доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам"
16.05.2017
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Реклама

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России. В частности, на Украине будут заблокированы российские соцсети.

В расширенный санкционный список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них оказалась соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Доступ к ним на территории Украины будет заблокирован.

Под санкции также подпали Mail.Ru Group и ООО "Яндекс", а также их дочерние украинские компании. Украинских провайдеров обязали заблокировать все их ресурсы, включая популярные auto.ru и kinopoisk.ru.

Кроме того, в санкционный список Украины включены ряд российских банков, авиакомпаний и СМИ.

10 сентября 2014 года Порошенко подписал закон "О санкциях". Согласно документу, санкции могут применяться в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также находящихся под их контролем компаний.

12 сентября того же года закон вступил в силу. В тот же день правительство Украины одобрило предложения для СНБО относительно содержания персональных санкций. Попадающим под их действие физическим лицам запрещен въезд на территорию Украины, их активы заблокированы. Санкционный список неоднократно дополнялся.

17 октября 2017 года Порошенко подписал указ о продлении санкций, введенных в связи с агрессией России, еще на один год. Из прошлогодней редакции списка были исключены только умершие. Кроме того, в список были включены еще 335 физических лиц и 167 организаций. Отдельное решение, заметили в СНБО, будет по поручению Порошенко принято в отношении лиц, причастных к незаконному проведению выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма.

Решение СНБО, утвержденное указом Порошенко, было принято еще 16 сентября. Как сообщалось, санкционный список был расширен в том числе за счет лиц, причастных к преследованию украинских граждан, "которые были неправомерно задержаны, осуждены и до сих пор незаконно удерживаются на территории России".

Комментарии 14 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.05.2017
новость Новости по теме
16.03.2017 Порошенко ввел санкции против банков с российским капиталом →
12.01.2017 На территории Украины запрещено вещание телеканала "Дождь" →
17.10.2016 Санкции Киева против России продлены на год →
01.10.2016 США считают нелегитимным запрет Междлиса крымских татар в России →
16.09.2016 Украина включила в санкционный список причастных к преследованию ее граждан →
31.08.2016 Украина расширила санкционный список и продлила срок его действия →
29.07.2016 На Украине остановили внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний →
06.07.2016 Правительство Украины зеркально продлило эмбарго на поставку российских товаров →
21.04.2016 На Украине запретили российские фильмы, снятые после 1 января 2014 года →
17.03.2016 На Украине запретили вещание еще 14 российских телеканалов →
12.02.2016 На Украине запретили вещание еще 15 российских телеканалов →
03.09.2015 Россиянам запретили владеть украинскими телеканалами →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
Реклама
Выбор читателей
новость WP: Трамп выдает секреты
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
в блоге Птенцы гнезда Бастрыкина
383
новость Иск Дерипаски к АР
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
новость Массовые казни в Сирии
Тюрьма Саидная: вид с воздуха. Кадр из фильма Amnesty International
статья Две руки Путина
новость Против сноса Москвы: ФОТО
На московском митинге против сноса пятиэтажек. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге На бой за честь России
383
новость Создается совет по культуре и религии
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
статья Как вывели Навального
Илья Мильштейн
в блоге Постыдитесь, лицемеры
383
новость Угрозы российской экономике
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Югра: попа проверяют на экстремизм
Алексей Екимов. Фото: ugraeparhia.ru
новость Путин: WannaCry запустили спецслужбы США
Скриншот заставки вируса WannaCry
новость Умер лидер Норильского восстания
Евгений Грицак. Фото: radiosvoboda.org
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Дело Магнитского: заплатят втрое
Денис Кацыв. Источник: skurlatov.livejournal.com
новость Сенаторы: Трампу нужно опубликовать переговоры с Коми
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
новость Шурин Захарченко бежал из ФСБ
Сейф с изъятыми у Захарченко деньгами. Фото: sledcom.ru
новость Рабский труд в пермской ИК-1
Евгений Пластинин. Кадр из видеообращения
новость Терпилы по "делу 26 марта"
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff