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Правительство Украины ввело чрезвычайное положение в сфере энергетики, сообщает УНИАН. Это вызвано блокированием поставок антрацита с занятых сепаратистами территорий Донбасса.

"Мы будем делать все, и сейчас вводим эти меры, для того чтобы не допустить или минимизировать любые отключения, - сказал после принятия решения премьер-министр Владимир Гройсман. - Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для граждан Украины. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях и мы будем заранее об этом информировать. Сейчас вопрос так не стоит".

Премьер-министр призвал участников блокады снять ее, потому что она угрожает энергетической безопасности Украины и ведет к подрыву экономики. "Я считаю, что блокада угля это преступление. По крайней мере, что касается угля, о другом не берусь судить, - отметил Гройсман. - Все остальное, пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой и в этом вопросе можете на меня рассчитывать".

Гройсман также сообщил, что обратился в СНБО с просьбой изучить влияние блокады Донбасса на жизнь украинцев."Поскольку блокировка происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция, это уже выходит за пределы компетенции правительства. Это вопрос СНБО, потому что здесь есть вопрос национальной безопасности. Поэтому я обратился в СНБО с вопросом рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки на жизнь украинских граждан и соответствующим образом принять все необходимые меры для того, чтобы эта проблема была снята с повестки дня", - сказал Гройсман.

Между тем Львовская областная рада потребовала приостановить торгово-экономические отношения с оккупированными территориями Донбасса. В обращении, опубликованном на сайте облрады, говорится о необходимости торгово-экономической блокады. "Из-за коррупционных схем фейковые "республики", контролируемые Российской Федерацией, наполняют свои бюджеты, через которые финансируется деятельность террористов. На территорию Украины с неподконтрольных областей через каналы контрабанды попадают оружие, наркотики, контрафактная и фальсифицированная продукция", - отмечается в документе.

Блокада торговли с оккупированными территориям была инициирована ветеранами батальонов "Донбасс" и "Айдар" в конце прошлого года. Изначально основным требованием блокадников было освобождение пленных военнослужащих и добровольцев, удерживаемых сепаратистами. Однако затем требования трансформировались. Теперь участники блокады требуют принятия закона "Об оккупированных территориях", прекращения поставок угля из неподконтрольных Украине районов и полного разрыва любых экономических связей с ними.