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новость Дело о государственной измене Януковича направлено в суд

14.03.2017
Виктор Янукович. Кадр Первого канала
Виктор Янукович. Кадр Первого канала
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Генпрокуратура Украины направила в суд дело о государственной измене, возбужденное против беглого экс-президента страны Виктора Януковича. Как передает "Украинская правда", об этом сообщил глава надзорного ведомства Юрий Луценко.

"Это событие беспрецедентное, потому что это не только первый процесс над президентом, но это также первое обвинение в государственной измене лидера, которого избрала нация", - подчеркнул Луценко.

Разбирательство будет проходить заочно, поскольку Янукович скрывается в России, которая предоставила ему временное убежище.

Подсудность дела определит Апелляционный суд Киева. Печерский райсуд украинской столицы, куда передан обвинительный акт, рассматривать дело не может, пояснил генпрокурор, поскольку именно этот суд выносил решения по ходатайствам, подававшимся в ходе следствия.

Луценко не исключил, что процесс проведут с участием присяжных.

О подозрении по делу Луценко объявил Януковичу 28 ноября 2016 года во время проходивших в Святошинском райсуде Киева слушаний по делу об убийствах евромайдановцев. Беглый экс-президент давал свидетельские показания по видеосвязи из Ростова-на-Дону.

Генпрокурор вменил Януковичу часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 - часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 - часть 2 статьи 437 УК страны (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет).

15 декабря Печерский райсуд Киева санкционировал задержание Януковича.

Одним из доказательств по делу проходит датированное 1 марта 2014 года письмо Януковича - на тот момент уже свергнутого и бежавшего в Россию - Владимиру Путину. В документе среди прочего говорилось: "Обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины". В ночь на 4 марта того же года постпред России в ООН Виталий Чуркин продемонстрировал копию этого письма на экстренном заседании Совбеза ООН.

В январе нынешнего года секретариат ООН после получения от Украины соответствующего запроса передал ей факсимиле обращения Януковича, предоставленное Россией.

Позже в том же месяце стало известно, что показания против Януковича дал в числе прочих бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, сразу после истечения своих полномочий в октябре 2016 года выехавший на Украину вместе с женой - экс-депутатом от "Единой России" Марией Максаковой. В дальнейшем стало известно, что Вороненков и Максакова получили украинское гражданство.

Между тем 7 марта российская Генпрокуратура направила в украинское надзорное ведомство письмо, в котором заявлялось, что ни в администрации Владимира Путина, ни в Совфеде не получали письма Януковича с просьбой ввести российские войска на Украину. Это письмо, однако, противоречит известным высказываниям как Чуркина, так и самого Путина.

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14.03.2017

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