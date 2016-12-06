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новость Следствие по делу крымского журналиста Семены завершено

06.12.2016
Николай Семена. Фото: krymr.com
Николай Семена. Фото: krymr.com
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Следствие по делу симферопольского журналиста Николая Семены, обвиняемого в сепаратизме, завершено. Об этом в понедельник сообщили "Крым.Реалии". Как ожидается, 7 декабря следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Александр Паршутин вручит журналисту обвинительное заключение. После этого дело направят в прокуратуру, а оттуда, если она утвердит обвинительное заключение, - в суд.

66-летний Семена в прошлом был автором киевских газет "День" и "Зеркало недели", а также корреспондентом российских "Известий". Сейчас он находится на пенсии и ни с одним изданием на постоянной основе не сотрудничает.

Журналисту грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). Ему вменяется написание статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", опубликованной в "Крым.Реалиях" 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова.

Текст подписан "Валентин Гончар, политолог". Между тем в распоряжении следствия имеются скриншоты экрана компьютера Семены, сделанные, вероятно, в процессе написания статьи. Журналист подозревает, что ФСБ получила удаленный доступ к его компьютеру и отслеживала его действия.

19 апреля у Семены прошел обыск с изъятием бумажных и электронных носителей информации. По окончании обыска журналиста допросили как подозреваемого. С него была взята подписка о невыезде.

29 апреля Семене было предъявлено обвинение. Позже Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Сам журналист вину не признает.

С адвокатов Александра Попкова и Андрея Сабинина, представляющих интересы Семены, взята подписка о неразглашении, поэтому детали расследования неизвестны. Тем не менее, отмечают "Крым.Реалии", из имеющихся сведений можно сделать вывод, что обвинение основывается исключительно на данных лингвистической экспертизы, утвердительно отвечающей на вопросы, содержатся ли в текстах Семены публичные призывы к экстремизму и сепаратизму.

Защита заявляет, что в своем заключении эксперт-лингвист вышел за пределы своей компетенции, и настаивает на исключении исследования из дела. Кроме того, адвокаты добиваются проведения психологической экспертизы, которая ответила бы на вопросы, представляет ли Семена общественную опасность, каковы особенности его характера, а также чем могло быть мотивировано написание им статьи о блокаде.

При этом ФСБ приобщила к делу политологическую экспертизу, проведенную по заказу защиты бывшим профессором Кубанского университета Михаилом Саввой, бежавшим из России около двух лет назад и недавно получившим политубежище на Украине. Савве были заданы вопросы, является ли Крым частью России с точки зрения международного права и нарушает ли статья Семены российское законодательство. На оба эти вопроса политолог ответил отрицательно.

Он пояснил, что согласно Конституции России международные нормы имеют приоритет перед национальными законами, причем в целом ряде международно-правовых документов, подписанных Москвой, Крым признается территорией Украины. Следовательно, заключил политолог, Семена, объявляя Крым украинским, российских законов не нарушал.

23 августа стало известно, что киевский Институт нейрохирургии им. Ромоданова вызвал Семену на лечение. Ранее журналист перенес травму позвоночника, и медики указывают, что промедление с лечением грозит ему инвалидностью. В тот же день адвокат Сабинин направил следователю Паршутину ходатайство о разрешении Семене выехать на континентальную Украину.

С аналогичными призывами к российским властям в августе - сентябре обратились участники целого ряда общественных организаций и международных форумов. В частности, 21 августа, еще до подачи Сабининым ходатайства, с таким заявлением выступил VI Всемирный форум украинцев. В середине сентября подобное заявление приняли участники 3-й рабочей встречи экспертов ОБСЕ по вопросам гражданских свобод, прошедшей в Алма-Ате.

Однако 21 сентября стало известно, что Паршутин в ходатайстве отказал, сославшись на "наличие специализированных учреждений для прохождения лечения на территории Республики Крым".

26 июля МИД Украины выступил с протестом против преследования Семены. 2 ноября у посольства России в Киеве прошла акция в поддержку украинских журналистов, преследуемых ФСБ. Помимо Семены это корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко, арестованный в Москве по сфабрикованному "шпионскому" делу.

29 августа стало известно, что президент Украины Петр Порошенко наградил Семену юбилейной медалью "25 лет независимости Украины". К награде журналиста представило Министерство информационной политики страны.

Осенью Форум гражданского общества Восточного партнерства наградил Семену премией им. Павла Шеремета. Поскольку сам лауреат, находящийся под подпиской о невыезде, не смог прибыть на ассамблею форума в Брюссель, награду за него 28 ноября получили главред "Радио Свобода" Ненад Пеич и главред "Крым.Реалий" Владимир Притула.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.12.2016

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