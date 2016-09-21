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Следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю капитан юстиции Александр Паршутин отказал симферопольскому журналисту Николаю Семене, находящемуся под подпиской о невыезде по делу о сепаратизме, в разрешении отправиться на лечение в Киев. Копию уведомления Паршутина, датированного еще 25 августа, в среду опубликовал на своей ФБ-странице адвокат журналиста Андрей Сабинин.

Причиной отказа силовик назвал "наличие специализированных учреждений для прохождения лечения на территории Республики Крым".

"И спонсоры были, - заметил Сабинин, - но вот нельзя за пределами, только на острове (в Крыму. - Ред.). Знаем, плавали мы на острове - неделю к ЛОРу подожди, да и зачем вы сюда болеть приехали. Странно, что в застенках не предложили полечиться".

66-летний Семена ранее перенес травму позвоночника. 23 августа другой адвокат журналиста Александр Попков сообщил "Укринформу", что киевский Институт нейрохирургии им. Ромоданова вызвал Семену на лечение. "Врачи говорят, что промедление с лечением может привести к инвалидизирующим последствиям", - подчеркнул юрист. В тот же день Сабинин направил Паршутину ходатайство о разрешении Семене выехать на континентальную Украину.

С призывом к российским властям отпустить журналиста на лечение в Киев за последний месяц обратились участники целого ряда общественных организаций и международных форумов. В частности, как передавали "Крым.Реалии", 21 августа, еще до подачи Сабининым ходатайства, с соответствующим заявлением выступил VI Всемирный форум украинцев. 15 сентября "Центр журналистских расследований" сообщил, что подобное заявление приняли участники 3-й рабочей встречи экспертов ОБСЕ по вопросам гражданских свобод, прошедшей в Алма-Ате.

По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) Семене грозит до пяти лет колонии. Росфинмониторинг включил журналиста в список террористов и экстремистов. Вменяемую вину Семена не признает.

Журналисту вменяется написание статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", опубликованной в "Крым.Реалиях" 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова. Текст подписан "Валентин Гончар, политолог"; по какой причине он атрибутируется Семене, неизвестно.

19 апреля у Семены прошел обыск с изъятием бумажных и электронных носителей информации. По окончании обыска журналиста допросили как подозреваемого. 29 апреля ему было предъявлено обвинение.

За день до обыска у Семены "Коммерсант-Власть" опубликовал статью председателя СКР Александра Бастрыкина "Пора поставить действенный заслон информационной войне". В ней чиновник среди прочего предлагал ввести уголовную ответственность за отрицание результатов "референдума" 16 марта 2014 года, организованного с целью легитимизировать аннексию Крыма.

Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская в день обысков у журналиста заявила о намерении добиться полной блокировки "Крым.Реалий". "Это вредительская служба, - сказала чиновница. - Их публикации содержат в себе оправдание диверсий, экстремизм и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму, разжигание межнациональной вражды".

20 апреля спикер "госсовета" Крыма Владимир Константинов назвал журналистов "Крым.Реалий" "врагами России". "Цель у них одна - сделать нам больно, сделать нам плохо", - заметил чиновник.

Сам журналист, комментируя возбуждение дела, отмечал: "Это была не статья и не материал для публикации. Находясь под впечатлением событий сентября 2015 года, я изложил свои мысли в письме другу и коллеге, которое отослал электронной почтой. К публикации и распространению статьи, информации, которая бы нарушала законодательство, я никакого отношения не имею".

26 июля МИД Украины выступил с протестом против преследования Семены.

29 августа стало известно, что президент Украины Петр Порошенко наградил Семену юбилейной медалью "25 лет независимости Украины". К награде журналиста представило Министерство информационной политики страны.

Ранее в тот же день подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отклонил жалобу на действия следователя Паршутина. В жалобе Сабинин указывал, что следователь не выдает ни ему, ни самому Семене копии постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств, чем нарушает право обвиняемого на защиту.

"Нам предоставляют возможность ознакомиться, но в случае обжалования мы даже не можем приложить, как того требуют нормы УПК, копию, чтобы такую жалобу подать", - пояснил тогда ситуацию Сабинин.

Юрист также рассказал, что подвижек в деле журналиста пока нет, поскольку Паршутин ожидает заключений назначенных экспертиз.

Семена в прошлом был автором киевских газет "День" и "Зеркало недели", а также корреспондентом российских "Известий". Сейчас он находится на пенсии и ни с одним изданием на постоянной основе не сотрудничает.