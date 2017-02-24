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Также: Украина, Россия, Война, Право, Политзеки, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Надежда Савченко

новость Савченко приехала в Донецк для встречи с украинскими военнопленными

24.02.2017
Надежда Савченко в Москве. Фото: Грани.Ру
Надежда Савченко в Москве. Фото: Грани.Ру
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Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приехала в Донецк для встречи с украинскими военнопленными. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в "Министерстве государственной безопасности ДНР".

"Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном (руководителем центра освобождения пленных "Офицерский корпус". - Ред.) прибыли в Макеевскую колонию для того, чтобы навестить украинских военнопленных", - сообщил представитель ведомства.

При этом Савченко призвала поддержать ее. "Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала. Прошу поддержки у Украины и мира. Мне очень нелегко, но я борюсь!", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

10 января Савченко опубликовала на своей ФБ-странице списки сограждан, захваченных Россией и боевиками ДНР и ЛНР, а также пропавших без вести. Этих людей она предполагала обменять на российских военных и наемников, находящихся в заключении на Украине, по формуле "всех на всех". Списки россиян также помещены в публикации.

Первая категория украинцев в списке Савченко - военнопленные, захваченные боевиками ДНР и ЛНР. По данным Савченко, всего в плену у боевиков находятся 129 человек, хотя "народные республики" подтверждают наличие лишь 42. Кроме того, Украина заявляет о 494 гражданах, пропавших без вести. В свою очередь, ДНР и ЛНР заявляют соответственно о 524 и 377 своих сторонниках, заключенных на Украине. Киев подтверждает задержание примерно 256 человек из этого числа.

Таким образом, заключает Савченко, на первом этапе следует обменять лиц, чье пребывание в заключении у противника подтверждается, то есть 42 украинца на 256 сторонников "народных республик".

Другая категория граждан Украины - это политзаключенные, арестованные или уже осужденные в России и в аннексированном Крыму. Их в списке Савченко 44. Между тем на Украине отбывают сроки 102 российских гражданина, осужденных в 2014-2016 годах за участие в агрессии против Украины. Этих граждан депутат тоже предлагает обменять по принципу "всех на всех".

Между тем СБУ ранее выступала против публикации Савченко списков для обмена. Советник директора спецслужбы Юрий Тандит пообещал "обязательно провести определенную разъяснительную работу" с депутатом. Он подчеркнул, что законы страны ограничивают публикацию данных о военнопленных. Кроме того, чиновник заметил, что распространение списков может повредить родственникам пленных, "которые находятся в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии".

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24.02.2017

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