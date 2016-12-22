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Верховная рада отменила свое решение об избрании бывшей российской политзаключенной Надежды Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ. За ее исключение проголосовали 237 депутатов, сообщает "Украинская правда".

В постановлении Рады поясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы. Из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации в ПАСЕ. Таким образом, сегодняшнее решение лишь восстановило статус-кво. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, об избрании любых других представителей Рады речь пока не идет.

Сама Савченко заявила, что не переживает по поводу своего исключения из состава делегации в ПАСЕ и будет продолжать заниматься депутатской деятельностью. "В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, в том числе международных, в группах содружества с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", - сказала Савченко.

16 декабря фракция "Батькивщина" исключила Савченко из своего состава "за деятельность, несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции". Кроме того, депутаты Рады намерены инициировать исключение Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

7 декабря в Минске Савченко провела переговоры с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким об освобождении военнопленных.

12 декабря Савченко по собственной инициативе пришла в СБУ и рассказала о деталях этой встречи, выступив в качестве свидетеля по делу о создании террористической организации ДНР. По словам начальника аппарата СБУ Александра Ткачука,сам по себе факт общения с главарями боевиков уголовной ответственности не влечет. "Единственный момент, который она (Савченко. - Ред.) действительно скорее всего нарушила, это режим секретности", - добавил силовик. Все депутаты Верховной рады, пояснил Ткачук, имеют доступ к государственной тайне, поэтому Савченко была обязана проинформировать "режимно-секретный орган своего учреждения" - аппарат парламента - о намерении выехать за границу.

"Естественно, что если бы она проинформировала заблаговременно о намерении выехать в Белоруссию с целью участия в таком разговоре (с главарями боевиков. - Ред.), то такая информация наверняка бы могла заинтересовать и нашу службу, и мы бы наверняка заранее с ней пообщались", - также заметил начальник аппарата СБУ.

Ткачук также обратил внимание, что Савченко не уполномочена обсуждать вопросы освобождения пленных. В этой связи он выразил опасение, что ее позиция "может повредить тем договоренностям, которые уже достигнуты с представителями той стороны", поскольку деталей этих договоренностей Савченко не известны.

Сама депутат позже заявила, что встреча 7 декабря прошла в трехстороннем формате - помимо Захарченко и Плотницкого в ней также участвовали представители России. "Встреча была направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время", - заметила Савченко. По ее словам, беседа "была действенной" и "результаты будут". Депутат добавила, что готова проводить подобные встречи столько раз, сколько потребуется.

лены украинской делегации минской группы, занимающиеся обменом пленных, заявили , что "очень обострилась ситуация с родственниками украинских заложников". "Кто-то их накручивает, что Украина якобы ничего не делает", - сказал один из них. Есть мнение, что не последнюю роль в этом играет Савченко.

"Я вижу ситуацию так: нас подталкивают к прямым переговорам, - заметил некий представитель Украины в минской группе. - Это в открытую делает РФ. А мир устал и хочет на нас все это свалить. И вот они разработали новый ФСБ'шный сценарий с Савченко и мамами". По его словам, сценарий состоит в том, чтобы втянуть в процесс родственников пленных. Россия хочет, чтобы родственники вынудили Киев согласиться на прямые переговоры с боевиками, причем возглавила бы эти переговоры Савченко.

Ранее Савченко уже выступала за прямые переговоры с ДНР и ЛНР об освобождении пленных и выражала готовность обсуждать этот вопрос непосредственно с Захарченко и Плотницким.