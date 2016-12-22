О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257648.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257648.html
Также: Украина, Россия, Война, Спецслужбы, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Надежда Савченко

новость Верховная рада исключила Савченко из состава делегации в ПАСЕ

22.12.2016
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

Верховная рада отменила свое решение об избрании бывшей российской политзаключенной Надежды Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ. За ее исключение проголосовали 237 депутатов, сообщает "Украинская правда".

В постановлении Рады поясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы. Из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации в ПАСЕ. Таким образом, сегодняшнее решение лишь восстановило статус-кво. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, об избрании любых других представителей Рады речь пока не идет.

Сама Савченко заявила, что не переживает по поводу своего исключения из состава делегации в ПАСЕ и будет продолжать заниматься депутатской деятельностью. "В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, в том числе международных, в группах содружества с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", - сказала Савченко.

16 декабря фракция "Батькивщина" исключила Савченко из своего состава "за деятельность, несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции". Кроме того, депутаты Рады намерены инициировать исключение Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

7 декабря в Минске Савченко провела переговоры с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким об освобождении военнопленных.

12 декабря Савченко по собственной инициативе пришла в СБУ и рассказала о деталях этой встречи, выступив в качестве свидетеля по делу о создании террористической организации ДНР. По словам начальника аппарата СБУ Александра Ткачука,сам по себе факт общения с главарями боевиков уголовной ответственности не влечет. "Единственный момент, который она (Савченко. - Ред.) действительно скорее всего нарушила, это режим секретности", - добавил силовик. Все депутаты Верховной рады, пояснил Ткачук, имеют доступ к государственной тайне, поэтому Савченко была обязана проинформировать "режимно-секретный орган своего учреждения" - аппарат парламента - о намерении выехать за границу.

"Естественно, что если бы она проинформировала заблаговременно о намерении выехать в Белоруссию с целью участия в таком разговоре (с главарями боевиков. - Ред.), то такая информация наверняка бы могла заинтересовать и нашу службу, и мы бы наверняка заранее с ней пообщались", - также заметил начальник аппарата СБУ.

Ткачук также обратил внимание, что Савченко не уполномочена обсуждать вопросы освобождения пленных. В этой связи он выразил опасение, что ее позиция "может повредить тем договоренностям, которые уже достигнуты с представителями той стороны", поскольку деталей этих договоренностей Савченко не известны.

Сама депутат позже заявила, что встреча 7 декабря прошла в трехстороннем формате - помимо Захарченко и Плотницкого в ней также участвовали представители России. "Встреча была направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время", - заметила Савченко. По ее словам, беседа "была действенной" и "результаты будут". Депутат добавила, что готова проводить подобные встречи столько раз, сколько потребуется.

лены украинской делегации минской группы, занимающиеся обменом пленных, заявили , что "очень обострилась ситуация с родственниками украинских заложников". "Кто-то их накручивает, что Украина якобы ничего не делает", - сказал один из них. Есть мнение, что не последнюю роль в этом играет Савченко.

"Я вижу ситуацию так: нас подталкивают к прямым переговорам, - заметил некий представитель Украины в минской группе. - Это в открытую делает РФ. А мир устал и хочет на нас все это свалить. И вот они разработали новый ФСБ'шный сценарий с Савченко и мамами". По его словам, сценарий состоит в том, чтобы втянуть в процесс родственников пленных. Россия хочет, чтобы родственники вынудили Киев согласиться на прямые переговоры с боевиками, причем возглавила бы эти переговоры Савченко.

Ранее Савченко уже выступала за прямые переговоры с ДНР и ЛНР об освобождении пленных и выражала готовность обсуждать этот вопрос непосредственно с Захарченко и Плотницким.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

новость Новости по теме
12.12.2016 Савченко подтвердила, что встречалась с Захарченко и Плотницким →
26.10.2016 Савченко приехала в Москву на апелляцию по делу Карпюка и Клыха →
16.08.2016 Савченко рассказала о трех способах возвращения Крыма →
05.08.2016 Савченко призвала закончить "бардак под названием АТО" →
02.08.2016 Савченко объявила голодовку в знак протеста против бездействия в освобождении пленных →
11.06.2016 Савченко: Я готова обсуждать освобождение пленных с главами ДНР и ЛНР →
07.06.2016 Савченко выступила за прямые переговоры с ДНР и ЛНР →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость Соревнования переносят из России
Логотип Международного союза биатлонистов
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
в блоге Крепость "Россия"
383
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Исходя из закона
383
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Москва: новое дело "исламистов"
Задержание подозреваемых по делу "Таблиги джамаат" в Москве, 22.12.2016. Кадр оперативной съемки
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Тюрьма за брелок с видеокамерой
Брелок с видеорегистратором. Фото: vashacamera.ru
новость НАТО: Мы вынуждены отвечать России
Оана Лунгеску. Фото: nato.int
новость Вторая чеченская: новые дела
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
новость В Краснодаре крестили Дзержинского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org