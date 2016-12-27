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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА". Как передает "112 Украина", об этом она заявила в ходе пресс-конференции во Львове.

"Это не будет политический проект. Партия - это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм", - заявила Савченко.

Новую платформу она охарактеризовала как "движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев". "Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства", - пояснила депутат.

По словам Савченко, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.

"Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. У нас происходят Майданы, потому что это естественная борьба человека за свои права, жизнь. Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине", - отметила Савченко.

22 декабря Верховная рада отменила свое решение об избрании Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ. За ее исключение проголосовали 237 депутатов. В постановлении Рады поясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы. Из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации в ПАСЕ. Таким образом, сегодняшнее решение лишь восстановило статус-кво. По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, об избрании любых других представителей Рады речь пока не идет.

Сама Савченко заявила, что не переживает по поводу своего исключения из состава делегации в ПАСЕ и будет продолжать заниматься депутатской деятельностью.

16 декабря фракция "Батькивщина" исключила Савченко из своего состава "за деятельность, несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции". Кроме того, депутаты Рады намерены инициировать исключение Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

7 декабря в Минске Савченко провела переговоры с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким об освобождении военнопленных. 12 декабря Савченко по собственной инициативе пришла в СБУ и рассказала о деталях этой встречи, выступив в качестве свидетеля по делу о создании террористической организации ДНР.