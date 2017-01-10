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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала на своей ФБ-странице списки сограждан, захваченных Россией и боевиками ДНР и ЛНР, а также пропавших без вести. Этих людей она предполагает обменять на российских военных и наемников, находящихся в заключении на Украине, по формуле "всех на всех". Списки россиян также помещены в публикации.

Первая категория украинцев в списке Савченко - военнопленные, захваченные боевиками ДНР и ЛНР. По данным Савченко, всего в плену у боевиков находятся 129 человек, хотя "народные республики" подтверждают наличие лишь 42. Кроме того, Украина заявляет о 494 гражданах, пропавших без вести. В свою очередь, ДНР и ЛНР заявляют соответственно о 524 и 377 своих сторонниках, заключенных на Украине. Киев подтверждает задержание примерно 256 человек из этого числа.

Таким образом, заключает Савченко, на первом этапе следует обменять лиц, чье пребывание в заключении у противника подтверждается, то есть 42 украинца на 256 сторонников "народных республик".

Другая категория граждан Украины - это политзаключенные, арестованные или уже осужденные в России и в аннексированном Крыму. Их в списке Савченко 44. Между тем на Украине отбывают сроки 102 российских гражданина, осужденных в 2014-2016 годах за участие в агрессии против Украины. Этих граждан депутат тоже предлагает обменять по принципу "всех на всех".

Далее, продолжает Савченко, предстоит разыскать лиц, отсутствующих в подтвержденных списках. "И если мы внимательно посмотрим на списки, - отмечает депутат, - то увидим, что руководители ДНР и ЛНР в списки своих людей включили очень много россиян: 47 россиян в списках от ДНР (они отмечены оранжевым цветом) и 4 россиянина в списках от ЛНР (они помечены желтым цветом). Зачем так сделали? Да чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины, выдав их за сепаратистов, и чтоб обменять их под шумок, не отдав украинских политзаключенных из России и оккупированного Россией Крыма!"

Между тем СБУ ранее выступала против публикации Савченко списков для обмена. Как 7 января передавал "Укринформ", советник директора спецслужбы Юрий Тандит пообещал "обязательно провести определенную разъяснительную работу" с депутатом. Он подчеркнул, что законы страны ограничивают публикацию данных о военнопленных. Кроме того, чиновник заметил, что распространение списков может повредить родственникам пленных, "которые находятся в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии".

После публикации списков Савченко, пишет "Украинская правда", в СБУ прошло совещание. После сверки списков депутата с официальными была выявлена масса неточностей, допущенных Савченко. Как рассказал Тандит, в перечнях Савченко присутствуют погибшие, а также уже освобожденные военные. С другой стороны, в них нет ученого Игоря Козловского, который уже почти год удерживается боевиками ДНР.

"Как публикация этих списков поможет освобождению заложников? - заметил чиновник. - Эффективные переговоры всегда проводились без публичности".

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, участвовавший в прошедшем в СБУ совещании, назвал поступок Савченко "кремлевским перформансом".

Между тем сама депутат объяснила свои действия так: "Обмен всех на всех реально возможен к концу зимы... Эти списки нужны, чтобы закончились спекуляции, чтобы ни Москва, ни Киев не смогли больше спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми сразу".

Савченко добавила, что у нее есть еще один список, однако она его не публикует, поскольку не знает, живы ли его фигуранты.

Между тем "Интерфакс-Украина" сообщил, что еще до публикации списков Савченко боевики ДНР расценили предложения депутата как неприемлемые. Как заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, террористы готовы обменять 42 украинцев только на 527 своих сторонников, которые, по их утверждению, удерживаются киевскими властями. "Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек, - сказала "омбудсмен". - То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо".

При этом Морозова признала, что в списках, поданных боевиками на обмен, присутствуют и граждане России. "Таким образом, мы настаиваем на полном возвращении всех лиц, незаконно задержанных украинскими властями, чье местонахождение и личные данные подтверждены", - подчеркнула она.