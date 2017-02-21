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Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", - написала Савченко.

Заявление направлено председателю комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады. В нем Савченко, ссылаясь на статью 80 конституции Украины, просит рассмотреть ее обращение о снятии неприкосновенности и передать в сессионный зал парламента для обсуждения и поддержания депутатами.

Как передает 112.Ua, по мнению Савченко, ее призыв в Верховной раде обсуждать не будут. "Они не захотят провести это решение, потому что в таком случае честные народные депутаты, более или менее порядочные, напишут заявления на снятие депутатской неприкосновенности", - сказала она.

"Мне говорят, что это политическое самоубийство, особенно в моем случае, но я считаю, что придет то время, когда они очень радушно получат мое заявление и скажут, наконец, мы можем снять с нее эту депутатскую неприкосновенность", - добавила депутат.

В конце октября Савченко написала заявление о выходе из партии "Батькивщина", по списку которой она была избрана в раду в 2014 году. 15 декабря фракция исключила ее из своего состава. 22 декабря рада исключила депутата из состава украинской делегации в ПАСЕ, а затем из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.