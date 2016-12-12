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новость Савченко подтвердила, что встречалась с Захарченко и Плотницким

12.12.2016
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Депутат Верховной рады Украины, бывшая российская политзаключенная Надежда Савченко подтвердила, что 7 декабря в Минске вела переговоры с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким об освобождении военнопленных. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника аппарата СБУ Александра Ткачука.

По словам силовика, в понедельник Савченко по собственной инициативе прибыла в СБУ и сообщила детали встречи с Захарченко и Плотницким, выступив в качестве свидетеля по делу о создании террористической организации ДНР.

Ткачук заметил, что сам по себе факт общения с главарями боевиков уголовной ответственности не влечет. "Единственный момент, который она (Савченко. - Ред.) действительно скорее всего нарушила, это режим секретности", - добавил силовик. Все депутаты Верховной рады, пояснил Ткачук, имеют доступ к государственной тайне, поэтому Савченко была обязана проинформировать "режимно-секретный орган своего учреждения" - аппарат парламента - о намерении выехать за границу.

"Естественно, что если бы она проинформировала заблаговременно о намерении выехать в Белоруссию с целью участия в таком разговоре (с главарями боевиков. - Ред.), то такая информация наверняка бы могла заинтересовать и нашу службу, и мы бы наверняка заранее с ней пообщались", - также заметил начальник аппарата СБУ.

Ткачук также обратил внимание, что Савченко не является лицом, уполномоченным обсуждать вопросы освобождения пленных. В этой связи он выразил опасение, что ее позиция "может повредить тем договоренностям, которые уже достигнуты с представителями той стороны", поскольку деталей этих договоренностей Савченко не известны.

Сама депутат позже рассказала, что встреча 7 декабря прошла в трехстороннем формате - помимо Захарченко и Плотницкого в ней также участвовали представители России.

"Встреча была направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время", - заметила Савченко. По ее словам, беседа "была действенной" и "результаты будут".

Депутат добавила, что готова проводить подобные встречи столько раз, сколько потребуется.

Ранее в понедельник партия "Батькивщина", от которой Савченко избрана в Раду, отмежевалась от действий депутата. "Она не координирует свои действия с фракцией и партией "Батькивщина", - говорилось в заявлении партии.

При этом в "Батькивщине" подчеркнули, что и партия, и ее парламентская фракция "с самого начала российской агрессии против Украины отстаивает позицию, что переговоры с террористами проводить нельзя".

О переговорах Савченко с главарями боевиков в воскресенье сообщила "Ліга.net". Переговоры прошли в кулуарах очередной встречи трехсторонней контактной группы; ни Савченко, ни Захарченко и Плотницкий членами делегаций группы не являются.

Издание также сообщало, что встречу депутата Рады с лидерами ДНР и ЛНР организовала ФСБ. Как утверждалось, именно сотрудники ФСБ и представляли на переговорах Россию.

При этом члены украинской делегации минской группы, занимающиеся обменом пленных, заявили изданию, что "очень обострилась ситуация с родственниками украинских заложников". "Кто-то их накручивает, что Украина якобы ничего не делает", - пояснили собеседники газеты. Есть мнение, что не последнюю роль в этом играет Савченко, говорилось в публикации.

"Я вижу ситуацию так: нас подталкивают к прямым переговорам, - заметил некий представитель Украины в минской группе. - Это в открытую делает РФ. А мир устал и хочет на нас все это свалить. И вот они разработали новый ФСБ'шный сценарий с Савченко и мамами".

Как утверждалось, сценарий состоит в том, чтобы втянуть в процесс родственников пленных. Россия хочет, чтобы родственники вынудили Киев согласиться на прямые переговоры с боевиками, причем возглавила бы эти переговоры Савченко. Одновременно, заявляли собеседники издания, это позволило бы дискредитировать украинскую власть и минский формат, который Москве давно не интересен.

Сама депутат, однако, до визита в СБУ от каких бы то ни было комментариев воздерживалась.

Ранее Савченко уже выступала за прямые переговоры с ДНР и ЛНР об освобождении пленных и выражала готовность обсуждать этот вопрос непосредственно с Захарченко и Плотницким.

Между тем 31 августа Подольский райсуд Киева начал заочное разбирательство по делу о похищении Савченко боевиками ЛНР в июне 2014 года. Одним из обвиняемых по этому делу является Плотницкий.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
12.12.2016

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