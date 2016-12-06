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новость СКР обвинил украинских военных в обстреле российской территории

06.12.2016
Валерий Исмаилов. Фото СКР
Валерий Исмаилов. Фото СКР
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Следственный комитет назвал имена двоих украинских военных, причастных, по информации ведомства, к обстрелу российской территории в июне-августе 2014 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

По информации ведомства, к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, занимающий сейчас должность командующего оперативного командования "Юг", а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка ВСУ полковник Валерий Исмаилов.

В результате обстрела, отмечается в сообщении, многие пострадали, а пожилой житель города Донецка Ростовской области, "находясь на территории своего домовладения, попал под массированный обстрел украинской артиллерии и получил смертельные ранения".

"Установлено, что эти обстрелы проводились из крупнокалиберного вооружения - самоходных артиллерийских установок, а также реактивных систем залпового огня", - добавили в СКР.

В пресс-релизе отмечается, что "в отдельных случаях действия украинских военных напоминали скорее тактику террористов, которые исподтишка наносят повторные удары в местах скопления людей". "Например, когда группа следователей СКР выехала осматривать место обстрела в Ростовской области, по ним был открыт минометный огонь. Причем кучность попаданий снарядов постепенно увеличивалась, что свидетельствовало о работе корректировщика огня", - говорится в сообщении.

Военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 и статьей 317 УК (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
06.12.2016

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