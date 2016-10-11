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Управление центрального главка СКР "по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны" возбудило дело о похищениях на Украине российских граждан с целью последующего обмена на украинских военных, попавших в плен к боевикам ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело квалифицировано по частям 1, 2 статьи 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), пункту "а" части 3 статьи 126 (похищение человека организованной группой; два эпизода), пункту "в" части 3 статьи 127.1 (торговля людьми, совершенная организованной группой) и части 3 статьи 30 - пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК (покушение на это же преступление).

Конкретных подозреваемых в деле пока нет - расследование ведется "в отношении неустановленных лиц из числа руководства и сотрудников силовых структур Украины".

Как утверждает СКР, с апреля 2014 года, когда началась война на востоке Украины, некие высшие руководители силовых структур этой страны организовали преступное сообщество с целью "похищения и дальнейшей торговли людьми для получения иной материальной выгоды". "В состав преступного сообщества его руководители вовлекли подчиненных сотрудников из региональных управлений силовых структур", - говорится в сообщении ведомства.

Пока в деле два эпизода. Согласно фабуле первого, в 2014 году некий гражданин России был задержан на Украине по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Он признал вину - как заявляет СКР, "под воздействием угроз и принуждений" - и пошел на сделку с прокуратурой. Суд освободил россиянина от наказания, назначив ему испытательный срок. Однако затем силовики вывезли гражданина России в другой регион, "где до настоящего момента незаконно удерживают в контролируемом ими помещении закрытого типа".

Имя "потерпевшего" по другому эпизоду также не уточняется. Как заявляет следственное ведомство, в 2014 году этот россиянин был задержан по делу о незаконной переправке лиц через границу Украины и получил условный срок. В тот же день, говорится в сообщении, его похитили и поместили в одну из "тайных тюрем", где удерживали некоторое время, прежде чем обменяли на пленных украинских силовиков.

СКР рассчитывает, что в деле появятся и иные эпизоды и "потерпевшие".