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новость CКР заочно предъявил обвинения двум украинским военным

08.11.2016
Следственный комитет. Фото с сайта ведомства
Следственный комитет. Фото с сайта ведомства
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Следственный комитет заочно предъявил двум командирам подразделений украинских Вооруженных сил обвинения в причастности к обстрелам гражданского населения в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Обвинения, как следует из пресс-релиза, предъявлены командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины подполковнику Василию Зубаничу и командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Михаилу Прокопиву.

15 июня, по информации СКР, военнослужащие бригады Зубанича обстреляли из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, "территории населенных пунктов Красногоровка и Старомихайловка Донецкой народной республики, в результате которого пострадали два мирных жителя, не участвующие в вооруженном конфликте".

Также установлена причастность Прокопива "к организации совместно с военнослужащими указанного воинского подразделения 24 и 28 марта артиллерийских обстрелов Петровского и Киевского районов города Донецка, в результате которых пострадал мирный житель и разрушен ряд домовладений", отмечается в документе.

"Собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу и Прокопиву обвинения в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 356 УК", - говорится в сообщении.

24 августа СКР возбудил уголовное дело в отношении высшего военного руководства Украины, в том числе министра обороны Степана Полторака. Уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны) также возбуждены в отношении начальника Генштаба Виктора Муженко, бывшего командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, действующего командира Сухопутных войск Сергея Попко и командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова.

"В рамках расследования установлено, что соглашение трехсторонней контактной группы (Украина, Донецкая народная республика, Луганская народная республика) о прекращении с 15 февраля 2015 года режима огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отводе тяжелых вооружений в истекшем периоде 2016 года неоднократно нарушалось украинской стороной. В частности, военнослужащими Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины периодически осуществлялись прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями на указанных территориях, с применением тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства", - говорится в сообщении.

"В результате артиллерийских обстрелов частично и полностью разрушено более 183 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения юго-востока Украины, погибло 7 гражданских лиц, 74 – причинен вред здоровью различной степени тяжести, в том числе 7 несовершеннолетним", - отмечается в документе.

СКР подчеркивает, что "противоправные действия в отношении гражданского населения совершались по приказу высшего военного руководства Украины".

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08.11.2016

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