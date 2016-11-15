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Судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская присудила гражданину Украины Сергею Литвинову 1000 рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по обвинениям в убийствах и военных преступлениях. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Виктор Паршуткин.

Сам Литвинов в своем иске, поданном к Генпрокуратуре и СКР, настаивал на выплате 3,3 миллиона рублей. Он отмечал, что почти 11 месяцев провел в СИЗО, прежде чем против него начали фабриковать дело о разбое, по которому в итоге и осудили. Также политзек указывал, что подвергался пыткам, факт которых подтвердила экспертиза, проведенная в ходе следствия. За необоснованное содержание в СИЗО Литвинов требовал 1 миллион рублей, за пытки - еще 2 миллиона.

Оставшиеся 300 тысяч, передавало "Радио Свобода", Литвинов требовал взыскать с Генпрокуратуры, за то что она не извинилась перед ним в связи с необоснованным преследованием. Однако в августе стало известно, что надзорное ведомство принесло политзеку письменные извинения.

"Сущее безобразие, - прокомментировал Паршуткин исход разбирательства. - Извиниться-то перед ним извинились - мол, ошибочка вышла - а вот денюжку зажали".

Адвокат заверил, что обжалует решение Грабовской.

Приговор Литвинову вынесла 20 апреля судья Тарасовского райсуда Ростовской области Светлана Шаповалова. Она объявила подсудимого виновным по части 3 статьи 162 российского УК (разбой в крупном размере). 9 августа Ростовский облсуд оставил приговор без изменений.

Литвинову 33 года, он родился и всю жизнь прожил в селе Камышном Станично-Луганского района Луганской области, расположенном почти на границе с Россией. Окончил семь классов, работал в колхозе скотником. В армии никогда не служил. Женат, есть 15-летняя дочь. По словам жены, "он ни писать, ни читать не умеет, ни деньги сосчитать".

12 августа 2014 года Литвинов по совету жены перешел границу, чтобы лечь на лечение в Тарасовскую ЦРБ в Ростовской области: на украинской стороне больница не работала. 21 августа оперативники ФСБ в масках похитили колхозника из больницы и подвергли пыткам в лесу. Затем его доставили в ростовский изолятор, где пытки продолжились. 29 августа заложника обвинили в убийствах и военных преступлениях. СКР об аресте Литвинова сообщил лишь 1 октября 2014-го. Вероятно, тогда же колхозника доставили на следствие в Москву.

Первоначально Литвинову вменялись часть 2 статьи 105 (убийство; санкция вплоть до смертной казни) и часть 1 статьи 356 российского УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны; срок до 20 лет колонии). Согласно первоначальной фабуле дела, колхозник был бойцом батальона украинской Нацгвардии "Днепр" и в этом качестве совершил в Станично-Луганском районе массовые убийства, жертвами которых стали 30 мужчин, 8 женщин и 1 девочка-подросток.

Литвинов сначала активно сотрудничал со следствием, однако в дальнейшем заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний. В апреле 2015 года делом заложника занялся независимый от ФСБ адвокат Паршуткин.

Обвинение по статье о разбое в дело добавили 8 июля 2015-го. Его появление Паршуткин объяснил тем, что обвинение Литвинова по статьям 105 и 356 разваливается. 25 ноября дело против колхозника по этим статьям действительно было прекращено по реабилитирующим основаниям.

В итоге Литвинова обвинили в том, что он, находясь в Станично-Луганском районе, вместе с двумя неустановленными украинскими военными похитил у жителя Ростовской области Андрея Лысенко два подержанных автомобиля. "Потерпевший" Лысенко был в деле одновременно единственным свидетелем обвинения.

При этом обвиняемый настаивал, что Лысенко вовсе никогда не видел; это же он подчеркнул и в своем последнем слове. Паршуткин, со своей стороны, представил документы, свидетельствующие, что один из автомобилей действительно объявлен на Украине в розыск, но принадлежит он жителю Луганской области, а не российскому гражданину. Вторая же машина, по данным украинской ГАИ, находится в Луганске и вообще никогда не похищалась.

Литвинов отбывает срок в ИК-15 Ростовской области в Батайске. Как сообщал генконсул Украины в Ростове-на-Дону Геннадий Брескаленко, сотрудники дипмиссии посетили политзека в колонии и передали продукты, а также положили на счет некоторую сумму денег.