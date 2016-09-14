О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Politics/Russia/m.254542.html
Также: Россия, Украина, Война, Дети, Политика, Европа, Общество, Мир

новость СКР возбудил дело после задержания в ДНР подростков-"диверсантов"

14.09.2016
Взрывные устройства, якобы найденные у подростков. Фото: sledcom.ru
Взрывные устройства, якобы найденные у подростков. Фото: sledcom.ru
Реклама

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских силовиков, которые якобы вербовали подростков для совершения диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как говорится в сообщении на сайте СКР, дело возбуждено "в отношении сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны)".

По версии следствия, "Рицко... в мае 2015 года вовлек путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз несовершеннолетних жителей города Ясиноватая в совершение тяжких и особо тяжких преступлений".

"Установлено, что с мая 2015 по июнь 2016 года под общим руководством Рицко группой подростков в составе семи человек совершено 8 взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и военного назначения в городе Ясиноватая самопровозглашенной Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В понедельник "Министерство государственной безопасности" ДНР отчиталось о задержании "группы диверсантов", в которую входили подростки в возрасте от 15 до 18 лет. По данным ведомства, подростков в мае 2015 года завербовал сотрудник украинских спецслужб Игорь Рицко (позывной "Алмаз"), "который работал под легендой военнослужащего воинской части №ПП 3629 Вооруженных сил Украины".

Сперва, утверждают в МГБ, он предложил несовершеннолетнему жителю Ясиноватой Богдану Ковальчуку "создать группу из своих друзей и знакомых для зарабатывания денег путем выбивания долгов из коммерсантов". Затем Рицко предложил подросткам подорвать автомобили нескольких предпринимателей, передав для этого взрывные устройства и инструкции по их применению, говорится в сообщении

Всего, по данным МГБ, "за период с мая 2015 года по июнь 2016 года группой несовершеннолетних были совершены подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, служебного автомобиля ясиноватского городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов".

Как утверждают в ведомстве, в вербовках, помимо Рицко, принимали активное участие и другие сотрудники спецслужб Украины.

Комментарии 37 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.09.2016
новость Новости по теме
12.09.2016 В ДНР заявили о задержании группы подростков-диверсантов →
01.09.2016 В Луганске подорвали памятник "ополченцам" →
25.08.2016 В Донецке возле дома вице-премьера ДНР произошел взрыв →
06.08.2016 В Луганске взорван автомобиль главы ЛНР Плотницкого →
24.06.2016 В Донецке совершено покушение на террориста Моторолу →
08.03.2015 Под Луганском взорвали автомобиль командира бригады боевиков "Призрак" →
30.08.2014 В Донецке совершено покушение на премьера ДНР Захарченко →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27110
Play own
Христиане против мракобесия
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Эффект дачи Медведева
383
статья Шпицберген наш!
РЕКЛАМА
Loading...
новость Навальный уличил Тимакову во лжи
Наталья Тимакова и Алексей Навальный
новость Медведев удалил твит о Крыме
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Миллиарды Захарченко: версии
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
новость ФБК о даче Медведева
Иллюстрация с сайта Алексея Навального
в блоге Бастрыкин в опале
383
новость Бывшев: угроза нового дела
Александр Бывшев. Фото из личного архива
новость Война на Украине: 9640 погибших
Разрушенный снарядом дом. Фото пресс-центра АТО
в блоге Ни кубометра валюты
383
статья Смысл списка МБХ
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Десант рвется в бой
Десантники на Дворцовой площади. Фото В.Волохонского/Грани.Ру
новость Компенсации по "высотному делу"
Флаг на шпиле здания на Котельнической набережной. Кадр LifeNews
в блоге Есть ли такая партия?
59
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Морошкина повторно освидетельствуют
Алексей Морошкин. Кадр "Открытой России"
новость Неучтенные восемь секунд
На месте катастрофы под Смоленском. Фото: polskieradio.pl