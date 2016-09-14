Реклама

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских силовиков, которые якобы вербовали подростков для совершения диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как говорится в сообщении на сайте СКР, дело возбуждено "в отношении сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны)".

По версии следствия, "Рицко... в мае 2015 года вовлек путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз несовершеннолетних жителей города Ясиноватая в совершение тяжких и особо тяжких преступлений".

"Установлено, что с мая 2015 по июнь 2016 года под общим руководством Рицко группой подростков в составе семи человек совершено 8 взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и военного назначения в городе Ясиноватая самопровозглашенной Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В понедельник "Министерство государственной безопасности" ДНР отчиталось о задержании "группы диверсантов", в которую входили подростки в возрасте от 15 до 18 лет. По данным ведомства, подростков в мае 2015 года завербовал сотрудник украинских спецслужб Игорь Рицко (позывной "Алмаз"), "который работал под легендой военнослужащего воинской части №ПП 3629 Вооруженных сил Украины".

Сперва, утверждают в МГБ, он предложил несовершеннолетнему жителю Ясиноватой Богдану Ковальчуку "создать группу из своих друзей и знакомых для зарабатывания денег путем выбивания долгов из коммерсантов". Затем Рицко предложил подросткам подорвать автомобили нескольких предпринимателей, передав для этого взрывные устройства и инструкции по их применению, говорится в сообщении

Всего, по данным МГБ, "за период с мая 2015 года по июнь 2016 года группой несовершеннолетних были совершены подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, служебного автомобиля ясиноватского городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов".

Как утверждают в ведомстве, в вербовках, помимо Рицко, принимали активное участие и другие сотрудники спецслужб Украины.