О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.256687.html
Также: Россия, Право, Украина, Война, Политика, Общество, Европа, Мир

новость СКР вменяет россиянину Федотову участие в боях в составе батальона "Айдар"

16.11.2016
Дмитрий Федотов. Источник: sledcom.ru
Дмитрий Федотов. Источник: sledcom.ru
Реклама

"Украинское" управление СКР возбудило дело против жителя города Кингисепп Ленинградской области Дмитрия Федотова, предполагаемого бойца батальона Нацгвардии Украины "Айдар". Об этом сообщается на сайте следственного ведомства. Федотову вменяется часть 3 статьи 359 УК (участие в войне в качестве наемника), предусматривающая от трех до семи лет колонии.

Согласно фабуле дела, в апреле 2014 года Федотов, оставив в Кингисеппе жену с двумя малолетними детьми, прибыл в Киев "для участия в антиправительственных акциях". Дальнейшее изложение, однако, позволяет предположить, что на деле в акциях против легитимных революционных властей Украины россиянин участия как раз не принимал. Возможно, имеются в виду акции против правительства России.

На Украине Федотов вступил в батальон "Айдар", в составе которого, как утверждается, "прошел специальную и диверсионную подготовку, в том числе под руководством инструкторов из США". После этого в 2015 году он участвовал в боях с формированиями ДНР на востоке страны. Мотивом россиянина СКР называет стремление к "материальному обогащению".

СКР пытается "установить местонахождение Федотова". Дома у подозреваемого, а также у его знакомых в Петербурге, а также Ленинградской, Архангельской и Омской областях прошли обыски с "изъятием предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела".

Украинские источники сообщение СКР пока не комментировали.

Оставить комментарий Обсудить
16.11.2016

новость Новости по теме
15.11.2016 Украинцу Литвинову за незаконное преследование присудили 1000 рублей →
14.11.2016 CКР заочно предъявил обвинения четверым украинским военным →
08.11.2016 CКР заочно предъявил обвинения двум украинским военным →
11.10.2016 СКР открыл дело о похищениях россиян на Украине →
30.09.2016 СКР возбудил дело в отношении лидеров "Правого сектора" →
14.09.2016 СКР возбудил дело после задержания в ДНР подростков-"диверсантов" →
08.09.2016 СКР возбудил дело в отношении украинских военных о "геноциде русскоязычных" →
29.08.2016 Киров: "боец "Азова" Кривокорытов получил два с половиной года →
26.07.2016 Суд приговорил "бойца "Азова" Филатова к шести годам колонии строгого режима →
30.05.2016 СКР: В Кировской области арестован местный житель, воевавший в полку "Азов" →
19.11.2015 Приговор "вербовщику "Правого сектора" Разумову оставлен в силе →
01.07.2015 ФСБ: Житель Ивановской области осужден за попытку примкнуть к "Правому сектору" →
Фото и Видео
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Либералы украли недра
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Россия вышла из Гаагского трибунала
Международный уголовный суд. Фото: icc-cpi.int
в блоге А нечего троллить Путина
383
статья Вместе против крымского террора
Эмиль Курбединов
РЕКЛАМА
Loading...
статья Дело Улюкаева: мнения
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
новость Приговор Навальному отменен
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
новость ФСБ против экономистов
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Гаагский прокурор: В Крыму война
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
новость ООН осуждает аннексию Крыма
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Дело о хищении видеотабло
Марат Оганесян. Фото: gov.spb.ru
в блоге Улюкаев и Пастернак
383
новость Путин снял Улюкаева
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
в блоге Поверивший Путину
383
новость Обыск в "Роснано"
Штаб-квартира "Роснано". Фото: tesli.com
новость Корабли обстреливают Сирию
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
в блоге Недоразумение в Сегеже
7
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
новость У РКН нет претензий к Microsoft
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость МиГ-29: крушение у берегов Сирии
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия