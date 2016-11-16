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"Украинское" управление СКР возбудило дело против жителя города Кингисепп Ленинградской области Дмитрия Федотова, предполагаемого бойца батальона Нацгвардии Украины "Айдар". Об этом сообщается на сайте следственного ведомства. Федотову вменяется часть 3 статьи 359 УК (участие в войне в качестве наемника), предусматривающая от трех до семи лет колонии.

Согласно фабуле дела, в апреле 2014 года Федотов, оставив в Кингисеппе жену с двумя малолетними детьми, прибыл в Киев "для участия в антиправительственных акциях". Дальнейшее изложение, однако, позволяет предположить, что на деле в акциях против легитимных революционных властей Украины россиянин участия как раз не принимал. Возможно, имеются в виду акции против правительства России.

На Украине Федотов вступил в батальон "Айдар", в составе которого, как утверждается, "прошел специальную и диверсионную подготовку, в том числе под руководством инструкторов из США". После этого в 2015 году он участвовал в боях с формированиями ДНР на востоке страны. Мотивом россиянина СКР называет стремление к "материальному обогащению".

СКР пытается "установить местонахождение Федотова". Дома у подозреваемого, а также у его знакомых в Петербурге, а также Ленинградской, Архангельской и Омской областях прошли обыски с "изъятием предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела".

Украинские источники сообщение СКР пока не комментировали.