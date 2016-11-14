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новость CКР заочно предъявил обвинения четверым украинским военным

14.11.2016
Следственный комитет. Фото с сайта ведомства
Следственный комитет. Фото с сайта ведомства
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Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел о применении запрещенных методов ведения войны заочно предъявил обвинение еще четверым командирам украинских частей. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР, обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 356 УК (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) предъявлено командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад ВС Украины, полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову.

По данным СКР, 27 октября украинские военные, "выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины и национальной гвардии Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел жилых домов в Кировском районе города Макеевки под Донецком". В результате погибли двое мужчин, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших была шестилетняя девочка.

Аналогичное обвинение заочно предъявлено командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому. Кроме того, в числе обвиняемых заочно оказался командующий оперативного командования "Юг" сухопутных войск ВСУ Андрей Грищенко. "4 июня 2015 года возглавляемое им подразделение обстреляло из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Тельманово, где погиб 5-летний мальчик", - говорится в сообщении СКР.

"Все мы помним беспрецедентный Нюрнбергский процесс и, безусловно, подобные действия украинских военных на юго-востоке Украины должны получить правовую оценку в рамках нового аналогичного процесса. Под каким названием он войдет в историю, покажет время, а сейчас российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, которые будут положены в его основу", - подчеркивается в пресс-релизе.

8 ноября СКР заочно предъявил обвинения в причастности к обстрелам гражданского населения в Донбассе командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины подполковнику Василию Зубаничу и командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Михаилу Прокопиву.

15 июня, по информации СКР, военнослужащие бригады Зубанича обстреляли из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, "территории населенных пунктов Красногоровка и Старомихайловка Донецкой народной республики, в результате которого пострадали два мирных жителя, не участвующие в вооруженном конфликте".

Также установлена причастность Прокопива "к организации совместно с военнослужащими указанного воинского подразделения 24 и 28 марта артиллерийских обстрелов Петровского и Киевского районов города Донецка, в результате которых пострадал мирный житель и разрушен ряд домовладений", отмечается в документе.

24 августа СКР возбудил уголовное дело в отношении высшего военного руководства Украины, в том числе министра обороны Степана Полторака. Уголовные дела были также возбуждены в отношении начальника Генштаба Виктора Муженко, бывшего командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, действующего командира Сухопутных войск Сергея Попко и командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова.

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14.11.2016

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