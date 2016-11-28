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"Украинское" управление СКР открыло очередное дело против силовиков из армии и Нацгвардии Украины - по "ранее не известным фактам проведения украинскими военнослужащими артобстрелов гражданского населения". Об этом сообщается на сайте следственного ведомства. Дело квалифицировано по части 1 статьи 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны), предусматривающей до 20 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в сентябре - ноябре нынешнего года украинские военные обстреливали гражданские объекты на территории, контролируемой боевиками ДНР. В результате этих обстрелов, утверждают в СКР, погибли два человека, свыше 20 получили ранения, а также были разрушены либо повреждены более 100 объектов, в том числе жилых домов.

Подозреваемыми по делу проходят командир 53-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Грузевич, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады подполковник Михаил Драпатый, командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады полковник Сергей Шаптала, командир 40-й отдельной артиллерийской бригады полковник Сергей Панченко, командир 56-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Перец, а также "иные лица из числа военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины".

Еще один эпизод - обстрел контролируемого боевиками ДНР села Пикузы (до декоммунизации - Коминтерново) Волновашского района, якобы совершенный 25 июня нынешнего года. Обстрелом, заявляют в следственном ведомстве, была повреждена ЛЭП, в результате чего двух детей убило током.

Этот обстрел вменяется командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины полковнику Дмитрию Делятицкому и его подчиненным.

Отмечается, что фигуранты дела "выполняли заведомо преступные приказы высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины".

Также в СКР подчеркивают, что обстрелы велись в нарушение перемирия, предусмотренного соглашением трехсторонней контактной группы.

Кроме того, ведомство сообщает о заочном предъявлении обвинения командиру 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковнику Владимиру Горбатюку. Ему инкриминирован обстрел Петровского района Донецка, в результате которого, как утверждается, была ранена местная жительница. Каким временем датируется эпизод, СКР не уточняет.