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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидеров "Правого сектора". Как говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР, среди фигурантов дела - "Правого сектора" Дмитрий Ярош, а также Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий, Валерий Воронов, Артем Скоропадский и другие лица. Дело возбуждено по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

"Установлено, что образованный Дмитрием Ярошем в 2013 году "Правый сектор" взял за основу взгляды радикального украинского национализма, подчеркнутой русофобии и фашизма, при этом целью организации стало "оказание вооруженным путем сопротивления московской агрессии", а по сути, оправдание применения насилия по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2014 года членами "Правого сектора" "на постоянной основе систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения".

В пресс-релизе СКР особо отмечена деятельность руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артема Скоропадского, который "систематически выступает в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участии в совершении преступлений экстремистской направленности".

По информации СКР, сейчас общая численность участников "Правого сектора" составляет более 5000 боевиков: в организации состоят граждане Украины, России и других государств.

Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов, Скоропадский и другие руководители структурных подразделений организации продолжают осуществлять свои преступные действия по молчаливому одобрению и поощрению руководства Украины, говорится в сообщении.

В начале января имя Яроша было удалено из базы разыскиваемых Интерполом. Розыск проводился по запросу России. В начале марта 2014 года СКР возбудил уголовное дело в отношении Яроша за публичные призывы к терроризму и экстремизму с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280 УК). Поводом к расследованию стало появление в ВК-сообществе "Правого сектора" обращения Яроша к лидеру Имарата Кавказ Доку Умарову с призывом поддержать Украину, против которой Россия развязала агрессию. Позже, однако, пресс-секретарь организации Артем Скоропадский заявил, что движение не обращалось к Умарову с таким призывом, а страница организации в соцсети была взломана. Скоропадский призвал от лица движения "не поддаваться на провокации и первыми ничего не начинать".

"Правый сектор" возник как общественное движение 28 ноября 2013 года, в первые дни Революции достоинства. В него вошел ряд украинских правых партий, самой известной из которых являлась УНА-УНСО. Инициатором образования движения стала возглавлявшаяся Ярошем организация "Тризуб" им. Степана Бандеры. 22 марта 2014 года ПС был преобразован в политическую партию. Лидером новой партии, созданной на базе УНА-УНСО, стал Ярош. В России "Правый сектор", как и "Тризуб" им. Степана Бандеры, запрещен с конца 2014 года как "экстремистская" организация.

11 ноября Ярош заявил об отставке с поста лидера "Правого сектора". Причиной своего решения политик назвал несогласие с коллегами по партии. 28 декабря Ярош объявил о создании нового общественно-политического движения. Его учредительный съезд запланирован на февраль. "Мы продолжаем воевать на фронте против внешнего агрессора и работать на развитие нашего государства в тылу", - подчеркнул Ярош.