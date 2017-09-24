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новость КНДР распространила кадры атакованных американских самолетов

24.09.2017
Удар КНДР по авианосцу Carl Vinson. Кадр компьютерной графики
Удар КНДР по авианосцу Carl Vinson. Кадр компьютерной графики
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Северокорейский пропагандистский сайт DRPK Today опубликовал видеоролик с кадрами атакованных Пхеньяном американских самолетов, а также атомного авианосца Carl Vinson. Об этом сообщает Yonhap.

На отредактированных видео стратегический бомбардировщик B-1B и супертранспортник F-35 загораются после обстрелов баллистическими ракетами средней дальности "Пукгуксон", а Carl Vinson - от попадания в него снаряда с северокорейской подводной лодки.

Подпись в титрах гласит: "Пусть только нападут эти F-35, B-1B и Carl Vinson - мы их вот так отправим в могилу".

Также в видеоряде ролика присутствуют кадры с президентом США Дональдом Трампом, выступающим на праздновании 70-летия ВВС страны. В титрах американский лидер назван "безумцем".

Ролик появился всего через несколько часов после того, как США объявили, что бомбардировщики B-1B Lancer с базы на Гуаме и истребители F-15C с базы на японском острове Окинава совершили рейд в международном воздушном пространстве у восточного побережья КНДР. Рейд был призван продемонстрировать Пхеньяну мощь Вашингтона.

Отношения между США и КНДР в последние недели день ото дня ухудшаются. 19 сентября Трамп заявил на сессии Генассамблеи ООН, что КНДР может быть полностью разрушена, если станет непосредственной угрозой для Вашингтона. Он призвал мировое сообщество полностью изолировать Северную Корею.

Два дня спустя президент США подписал указ о новых санкциях против КНДР. Он запрещает американцам заключать сделки с фирмами и частными лицами, торгующими с этой страной.

В пятницу глава северокорейского МИДа Ли Юн Хо пригрозил в ответ на выступление Трампа в ООН провести "самое мощное испытание водородной бомбы" в Тихом океане.

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24.09.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ынакомыслящий

Илья Мильштейн, 18.09.2017

Между тем человечество уже теряет остатки терпения, а в Америке, приближенное к Трампу начальство прямо говорит о том, что дипломатические игры кончаются и слово вот-вот предоставят товарищу маузеру. То есть главе Пентагона генералу Мэттису, который и позаботится о перевоспитании малолетнего вождя.
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