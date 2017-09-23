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Также: Россия, США, Азия, Ядерное оружие, Политика, Мир, Оружие, Война | Персоны: Сергей Лавров, Дональд Трамп

новость Разжигая, остужай

Лавров призвал "остудить горячие головы" и решать проблему КНДР политическими средствами
23.09.2017
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
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Необходимо "остудить горячие головы" в сложившейся ситуации вокруг северокорейских ракетно-ядерных испытаний. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН, сообщается на сайте МИДа.

"Неприемлемо молча смотреть на ядерно-ракетные "авантюры" Северной Кореи, а также развязывать войну на Корейском полуострове. Если эти угрозы переводить на язык практических действий, то именно об этом идет речь. Поэтому надо «остудить» горячие головы и все-таки понять, что нужна пауза и какие-то контакты, - сказал Лавров. - Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода. А то так все выглядит, как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто не может их остановить".

Лавров вновь призвал "испытать все-таки не военный и санкционный варианты, а политический". "Каждая резолюция СБ ООН без исключения помимо санкций содержит требования заниматься политическим процессом. Наши западные коллеги, отказываясь работать на этом направлении, не выполняют своих обязательств, которые на себя взяли во время согласования соответствующих резолюций СБ ООН", - отметил министр.

Во вторник президент США Дональд Трамп на сессии Генассамблеи ООН заявил, что КНДР может быть полностью разрушена, если страна станет непосредственной угрозой для Вашингтона. Президент назвал северокорейский режим порочным, а его ядерную программу - угрозой всему миру. При этом Трамп прямо оскорбил северокорейского лидера Ким Чен Ына. "Человек-ракета решил угробить себя и свой народ", - сказал американский президент. Трамп призвал мировое сообщество полностью изолировать Северную Корею.

В четверг министр иностранных дел Северной Кореи Ли Су Ен заявил, что КНДР может провести испытание "мощнейшей" водородной бомбы в Тихом океане в ответ выступление Трампа. "Это может быть самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане, - - сказал северокорейский министр. - Неизвестно, какие именно действия будут предприняты, так как приказ об этом отдаст вождь Ким Чен Ын".

В пятницу в заявлении, переданном через Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын назвал Трампа "выжившим из ума американским слабоумным стариком". Речь американского президента в ООН северокорейский лидер охарактеризовал как "шизофренический припадок" и обещал "укрощать огнем" США.

В ответ Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим, которому нет дела до страданий своего народа. "Ким Чен Ыну из Северной Кореи - очевидно, сумасшедшему, который не стесняется морить голодом и убивать собственный народ - предстоит такое испытание, которого еще не было!" - написал Трамп в твиттере.

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23.09.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кинутый Ким

Илья Мильштейн, 07.08.2017

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.
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