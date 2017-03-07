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Власти Северной Кореи запретили гражданам Малайзии покидать страну. Министерство иностранных дел КНДР объявило, что это сделано для обеспечения безопасности своих дипломатов в Малайзии на время проведения расследования убийства Ким Чен Нама, сообщает Би-Би-Си.

Запрет останется в силе, "пока не будет полностью гарантирована безопасность северокорейских дипломатов и граждан КНДР в Малайзии и не улажен инцидент, произошедший в Малайзии", говорится в заявлении.

Сейчас в КНДР находятся 11 малайзицев - трое сотрудников посольства, шесть членов их семей и еще двое граждан, не имеющих отношения к дипмиссии. Всем им запретили вылет из аэропорта Пхеньяна. Однако МИД Малайзии заявил, что их безопасности пока ничто не угрожает.

Премьер Малайзии Наджиб Тун Разак заявил, что Северная Корея "фактически удерживает наших граждан в качестве заложников".

В качестве ответной меры власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать помещение дипмиссии. "Никому из официальных представителей или служащих посольства КНДР не разрешается покидать страну", - заявил замглавы МВД Малайзии Нур Джазлан Мохамед. Полиция опечатала посольство вместе с находящимися там сотрудниками. Замминистра отметил, что Малайзия "пытается физически установить личности всех находящихся в помещении посольства".

Отношения между двумя странами резко обострились после убийства в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского лидера.

2 марта Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами. 4 марта правительство Малайзии объявило посла КНДР Кана Чхоля персоной нон грата и обязало его покинуть территорию страны в течение ближайших 48 часов. Кан Чхоль неоднократно заявлял, что Северная Корея не может доверять расследованию властей Малайзии убийства Ким Чен Нама. Посол также обвинил страну в "сговоре с внешними силами", в том числе и с Южной Кореей.

Как отметил малайзийский министр иностранных дел Анифан Гаджи Аман, он потребовал извинений от посла за его высказывания, но их не последовало. "Малайзия решительно отреагирует на любые оскорбления, сделанные в ее отношении, или на любые попытки запятнать свою репутацию", - сказал глава МИДа.

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура Мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля умер после нападения на него двух женщин. Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибшим оказался единокровный брат лидера КНДР.

На лице Ким Чен Нама эксперты нашли следы нервно-паралитического вещества VX. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком ядов. Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. На данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.

3 марта Организация по запрещению химического оружия предоставила Малайзии помощь для расследования обстоятельств убийства Ким Чен Ына. В МИДе Малайзии отметили, что применение VХ "могло представлять угрозу для широкой общественности",

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

В среду власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум задержанным по этому делу женщинам. 25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными.

Власти Малайзии заявили, что женщины брызнули в лицо Ким Чон Наму отравляющее вещество. Спустя 15-20 минут после этого по дороге в больницу он умер. Сити Айша рассказала, что ей якобы заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом". Ей сказали, что она брызнула ему в лицо "детским маслом", заявила она.