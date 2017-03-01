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новость По веществу дела

Власти Малайзии предъявили обвинения в убийстве Ким Чон Нама
01.03.2017
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
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Власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама двум задержанным по этому делу женщинам, сообщает Би-Би-Си. 25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными.

Женщины были доставлены в низшей инстанции города Сепанга под усиленной охраной в наручниках, на них также были бронежилеты. Вход в здание суда охраняли десятки полицейских.

Как сообщил журналистам адвокат подсудимой из Индонезии, судебное разбирательство по делу начнется не ранее, чем через несколько месяцев. Приговор о высшей мере наказания может вынести только Верховный суд королевства.

Власти Малайзии заявили, что женщины брызнули в лицо Ким Чон Наму отравляющее вещество. Спустя 15-20 минут после этого по дороге в больницу он умер. Сити Айша заявила, что ей якобы заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом". Ей сказали, что она брызнула ему в лицо "детским маслом", заявила она.

По словам прокурора, власти пока не приняли решения в отношении гражданина Северной Кореи, который также был задержан по этому делу.

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура Мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля умер после нападения на него двух женщин. Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибшим оказался сводный брат лидера КНДР.

На лице Ким Чен Нама эксперты нашли следы нервно-паралитического вещества VX. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком ядов. Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. На данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

Накануне издание JoongAng Ilbo, ссылаясь на неназванный дипломатический источник, сообщило, что Россия отказала Южной Корее в просьбе задержать четырех подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР. Как отмечает издание, граждане КНДР Ли Чжи Хён, Ли Чже Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль, подозреваемые в причастности к убийству, сразу же покинули Малайзию. По данным силовиков, они воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. "На начальной стадии расследования не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи. У России не было причин выполнять просьбу Республики Корея", - отметил источник.

В российском МИДе заявили, что не получали от Южной Кореи запроса на выдачу подозреваемых.

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01.03.2017

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