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Правительство Малайзии объявило посла КНДР Кана Чхоля персона нон грата, сообщает Reuters. Северокорейскому дипломату предписано покинуть территорию страны в течение ближайших 48 часов.

Такое решение принято в связи с убийством Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского лидера.

Кан Чхоль неоднократно заявлял, что Северная Корея не может доверять расследованию властей Малайзии убийства Ким Чен Нама. Посол также обвинил страну в "сговоре с внешними силами", в том числе и с Южной Кореей.

Как отметил малайзийский министр иностранных дел Анифан Гаджи Аман, он потребовал извинений от посла за его высказывания, но их не последовало. "Малайзия решительно отреагирует на любые оскорбления, сделанные в ее отношении, или на любые попытки запятнать свою репутацию", - сказал глава МИДа.

В четверг Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами.

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура Мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля умер после нападения на него двух женщин. Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибшим оказался единокровный брат лидера КНДР.

На лице Ким Чен Нама эксперты нашли следы нервно-паралитического вещества VX. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком ядов. Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. На данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.

3 марта Организация по запрещению химического оружия предоставила Малайзии помощь для расследования обстоятельств убийства Ким Чен Ына. В МИДе Малайзии отметили, что применение VХ "могло представлять угрозу для широкой общественности",

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

В среду власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум задержанным по этому делу женщинам. 25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными.

Власти Малайзии заявили, что женщины брызнули в лицо Ким Чон Наму отравляющее вещество. Спустя 15-20 минут после этого по дороге в больницу он умер. Сити Айша заявила, что ей якобы заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом". Ей сказали, что она брызнула ему в лицо "детским маслом", заявила она.