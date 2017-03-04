О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.259229.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.259229.html
Также: Азия, Криминал, Мир, Происшествия, Политика

новость Власти Малайзии высылают из страны посла КНДР

04.03.2017
Ким Чен Нам. Фото: news.sbs.co.kr
Ким Чен Нам. Фото: news.sbs.co.kr
Реклама

Правительство Малайзии объявило посла КНДР Кана Чхоля персона нон грата, сообщает Reuters. Северокорейскому дипломату предписано покинуть территорию страны в течение ближайших 48 часов.

Такое решение принято в связи с убийством Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского лидера.

Кан Чхоль неоднократно заявлял, что Северная Корея не может доверять расследованию властей Малайзии убийства Ким Чен Нама. Посол также обвинил страну в "сговоре с внешними силами", в том числе и с Южной Кореей.

Как отметил малайзийский министр иностранных дел Анифан Гаджи Аман, он потребовал извинений от посла за его высказывания, но их не последовало. "Малайзия решительно отреагирует на любые оскорбления, сделанные в ее отношении, или на любые попытки запятнать свою репутацию", - сказал глава МИДа.

В четверг Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами.

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура Мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля умер после нападения на него двух женщин. Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибшим оказался единокровный брат лидера КНДР.

На лице Ким Чен Нама эксперты нашли следы нервно-паралитического вещества VX. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком ядов. Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. На данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.

3 марта Организация по запрещению химического оружия предоставила Малайзии помощь для расследования обстоятельств убийства Ким Чен Ына. В МИДе Малайзии отметили, что применение VХ "могло представлять угрозу для широкой общественности",

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

В среду власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум задержанным по этому делу женщинам. 25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными.

Власти Малайзии заявили, что женщины брызнули в лицо Ким Чон Наму отравляющее вещество. Спустя 15-20 минут после этого по дороге в больницу он умер. Сити Айша заявила, что ей якобы заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом". Ей сказали, что она брызнула ему в лицо "детским маслом", заявила она.

Оставить комментарий Обсудить
04.03.2017

новость Новости по теме
01.03.2017 Власти Малайзии предъявили обвинения в убийстве Ким Чон Нама →
28.02.2017 СМИ: Москва отказала Сеулу в задержании подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама →
24.02.2017 Полиция Малайзии назвала причину смерти Ким Чен Нама‍ →
18.02.2017 Задержан четвертый подозреваемый в причастности к убийству брата Ким Чен Ына →
15.02.2017 Полиция Малайзии задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына →
14.02.2017 В Малайзии убит единокровный брат Ким Чен Ына →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
28628
Play own
Христос против покемонов
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Поклонская: Бюст Николая II мироточит
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
новость Трамп не будет спешить с Россией
Донадьд Трамп. Кадр CNN
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость В Сирии ранен российский генерал
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Тюремный оптимизм
383
новость Госдеп о правах человека
Госдепартамент США. Фото: Википедия
статья Судья Давыдов и зек Пичугин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Песков: Навальный - осужденный гражданин
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
новость Хмурого окончательно опознали
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Португалия признала Голодомор геноцидом
Жертва голодомора. Фото с сайта www.golodomor.org.ua
в блоге Аргумент Пескова
383
новость Фийон лишается поддержки
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
новость "Перезаргузки" не будет
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Донбасс - добыча Путина
59
новость Рогозин-младший перейдет в ОАК
Алексей Рогозин. Фото: newstula.ru
новость ФБК о дворцах Медведева
Обложка доклада ФБК. Фото: dimon.navalny.com
новость Блогер пожаловался в ЕСПЧ
Германские офицеры и советский командир. Брест, 1939 г. Фото: Wikipedia