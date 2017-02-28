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Россия отказала Южной Корее в просьбе задержать четырех подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Об этом пишет JoongAng Ilbo, ссылаясь на неназванный дипломатический источник.

Как отмечает издание, граждане КНДР Ли Чжи Хён, Ли Чже Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль, подозреваемые в причастности к убийству, сразу же покинули Малайзию. По данным силовиков, они воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

Южная Корея направила России запрос на задержание подозреваемых, но оно было отклонено "за недостаточностью оснований".

"На начальной стадии расследования не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи. У России не было причин выполнять просьбу Республики Корея", - добавил источник.

В заметке отмечается, что у покинувших Малайзию граждан КНДР были обычные, а не дипломатические паспорта. По словам гражданки Индонезии, задержанной вскоре после убийства Ким Чен Нама, подозреваемые предложили ей поучаствовать в "телевизионном розыгрыше", пообещав заплатить за "нападение" 90 долларов.

Мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля умер 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура после нападения на него двух женщин. Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибшим оказался сводный брат лидера КНДР.

На лице Ким Чен Нама эксперты нашли следы нервно-паралитического вещества VX. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком ядов.

Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. На данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.