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новость В Малайзии убит единокровный брат Ким Чен Ына

14.02.2017
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
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В Малайзии убит единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына 45-летний Ким Чен Нам. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Как уточняет кабельный малазийский телеканал Chosun со ссылкой на очевидцев происшествия, на Ким Чен Нама напали две неизвестные женщины в аэропорту, предположительно, северокорейские оперативницы. Они использовали в качестве орудия убийства "отравленные иглы" и скрылись с места происшествия после нападения. Поймать их до сих пор не удалось.

Ким Чен Нам - внебрачный сын Ким Чен Ира от актрисы Сунг Хе Рим. Она родилась в Южной Корее и умерла в Москве. В 2001 году Ким Чен Нам попал в немилость отца после неудачной попытки посетить Диснейленд в Токио с поддельным паспортом. Большую часть жизни Ким Чен Нам провел за границей, преимущественно в китайском Шанхае и не принимал никакого участия в социально-политической жизни КНДР.

Тем не менее на фоне острой борьбы за власть в Северной Корее и непредсказуемого поведения Ким Чен Ына, его имя стало фигурировать в СМИ в последнее время в качестве потенциального наследника. Сам Ким Чен Нам говорил, что никогда не видел своего единокровного брата.

Если информация о причастности к убийству спецслужб КНДР соответствует действительности , то это убийство станет самым резонансным во время правления Ким Чен Ына после казни в декабре 2013 года Чан Сон-Тхэка, мужа тетки северокорейского лидера, одного из самых влиятельных на тот момент людей в КНДР.

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14.02.2017

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