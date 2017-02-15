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новость Полиция Малайзии задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

15.02.2017
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
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Полиция Малайзии задержала гражданку Мьянмы в рамках расследования дела о смерти Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщает телеканал Bernama, задержание произошло в международном аэропорту Куала-Лумпура. Подробности спецоперации не приводятся.

Как дополняет Malaysia Daily, также арестован таксист, который предположительно привез в аэропорт двух женщин, совершивших нападение на Ким Чен Нама. При этом издание отмечает, что арестована вьетнамка.

Ожидается, что полиция в скором времени опубликует заявление, касающееся смерти Ким Чен Нама. В больнице Куала-Лумпура продолжают работу судмедэксперты, в медучреждение приглашены дипломаты из КНДР.

Ким Чон Нам в понедельник обратился к сотрудникам зала вылета в аэропорту Куала-Лумпура с жалобами на головокружение. Он сказал, что кто-то подошел к нему сзади и плеснул некую жидкость в лицо. Брата лидера КНДР отправили в медпункт аэропорта, после чего его повезли в больницу. По дороге он умер.

Изначально сообщалось, что на Ким Чен Нама напали две неизвестные женщины, использовавшие в качестве орудия убийства "отравленные иглы".

Ким Чен Нам - внебрачный сын Ким Чен Ира от актрисы Сунг Хе Рим. Она родилась в Южной Корее и умерла в Москве. В 2001 году Ким Чен Нам попал в немилость у отца после неудачной попытки посетить Диснейленд в Токио с поддельным паспортом. Большую часть жизни Ким Чен Нам провел за границей, преимущественно в Шанхае, и не принимал никакого участия в социально-политической жизни КНДР.

Тем не менее на фоне острой борьбы за власть в Северной Корее и непредсказуемого поведения Ким Чен Ына его имя стало фигурировать в СМИ в последнее время в качестве потенциального наследника. Сам Ким Чен Нам говорил, что никогда не видел своего единокровного брата.

Если информация о причастности к убийству спецслужб КНДР соответствует действительности, то это убийство станет самым резонансным во время правления Ким Чен Ына после казни в декабре 2013 года Чан Сон-Тхэка, мужа тетки северокорейского лидера, одного из самых влиятельных на тот момент людей в КНДР.

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15.02.2017

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