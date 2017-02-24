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Смерть Ким Чен Нама, единокровного брата лидера КНДР, наступила в результате отравления токсином, входящим в категорию боевых отравляющих веществ. Как передает Би-Би-Си, ссылаясь на предварительное заключение, сделанное экспертами полиции Малайзии, Ким Чен Нам был отравлен химикатом, известным как VX.

Остатки вещества удалось обнаружить на лице и глазах погибшего. VX - вещество, обладающее сильным нервно-паралитическим действием. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком ядов.

Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. На данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.

Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына умер 13 февраля после нападения в аэропорту Куала-Лумпура. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что на мужчину напали две женщины. Одна из них набросила на лицо Нама ткань, пропитанную ядовитым веществом.

В рамках расследования дела уже были задержаны четыре человека. 18 февраля В Малайзии задержали гражданина КНДР Ли Чон Чхола. Сразу же после нападения полиция задержала двух женщин с паспортами Индонезии и Вьетнама. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.

Власти Малайзии не утверждают, что за убийством стоят спецслужбы КНДР, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане этой страны.

КНДР сначала выразила возмущение тем, что тело погибшего не выдали ее посольству в Малайзии. Позже данные о насильственной смерти Ким Чен Нама и о причастности Северной Кореи к его гибели были подвергнуты в заявлении официального Пхеньяна резкой критике и названы "дикими слухами".