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новость Задержан четвертый подозреваемый в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

18.02.2017
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
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Полиция Малайзии заявила о задержании 46-летненго гражданина Северной Кореи Ли Чон Чхола по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, единокровного брата лидера КНДР. Об этом сообщает малайзийское издание New Straits Times.

Отмечается, что в розыске находятся еще трое граждан КНДР. До этого правоохранительные органы Малайзии уже задержали по дклу об убийстве Ким Чен Нама гражданок Вьетнама и Индонезии, а также гражданина Малайзии.

Родственников Ким Чен Нама, его вторую жену и двоих детей, тщательно охраняют в Макао.

Власти КНДР заявили, что не будут признавать результаты вскрытия тела Ким Чен Нама, проведенного малайзийскими медэкспертами. Между тем в Малайзии отметили, что предадут тело погибшего в Северную Корею только по окончании всех исследований.

Ким Чон Нам в понедельник обратился к сотрудникам зала вылета в аэропорту Куала-Лумпура с жалобами на головокружение. Он сказал, что кто-то подошел к нему сзади и плеснул некую жидкость в лицо. Брата лидера КНДР отправили в медпункт аэропорта, после чего его повезли в больницу. По дороге он умер.

Изначально сообщалось, что на Ким Чен Нама напали две неизвестные женщины, использовавшие в качестве орудия убийства "отравленные иглы".

Ким Чен Нам - внебрачный сын Ким Чен Ира от актрисы Сунг Хе Рим. Она родилась в Южной Корее и умерла в Москве. В 2001 году Ким Чен Нам попал в немилость у отца после неудачной попытки посетить Диснейленд в Токио с поддельным паспортом. Большую часть жизни Ким Чен Нам провел за границей, преимущественно в Шанхае, и не принимал никакого участия в социально-политической жизни КНДР.

Тем не менее на фоне острой борьбы за власть в Северной Корее и непредсказуемого поведения Ким Чен Ына его имя стало фигурировать в СМИ в последнее время в качестве потенциального наследника. Сам Ким Чен Нам говорил, что никогда не видел своего единокровного брата.

Если информация о причастности к убийству спецслужб КНДР соответствует действительности, то это убийство станет самым резонансным во время правления Ким Чен Ына после казни в декабре 2013 года Чан Сон-Тхэка, мужа тетки северокорейского лидера, одного из самых влиятельных на тот момент людей в КНДР.

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18.02.2017

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