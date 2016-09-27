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новость КНДР заявила о завершении разработки ядерного оружия

27.09.2016
Флаг КНДР со знаком атома. Коллаж Граней.Ру
Флаг КНДР со знаком атома. Коллаж Граней.Ру
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Северная Корея завершила разработку ядерного оружия. Как сообщает Интерфакс, об этом говорится в материалах, распространенных посольством КНДР в Москве со ссылкой на северокорейский Институт ядерного оружия.

Как подчеркивают в посольстве, факт информирования о ситуации Институтом ядерного оружия, а не государственным информагентством, свидетельствует о том, что "страна в основном завершила разработку ядерного оружия".

"Официальное оглашение Института ядерного оружия, можно сказать, отражает волю КНДР непрерывно прилагать большие усилия к укреплению, развитию ядерных вооруженных сил. Нынешнее испытание ядерной боеголовки проведено по планам Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных вооруженных сил. В связи с успешным проведением испытания ЦК ТПК послал научно-техническим работникам - ядерщикам - горячие поздравления", - говорится в сообщении.

"В ходе нынешних ядерных испытаний были окончательно проверены и подтверждены структура, особенности действия, характеристики и мощность стандартизированных и унифицированных ядерных зарядов для дальнейшей установки их на баллистические ракеты наших артиллерийских отрядов "Хвасон" стратегических сил Корейской народной армии, - отмечают в посольстве. - Раз цель применения ядерного заряда к оружию в основном достигнута, то незачем скрывать факт".

"Будет продолжаться принятие мер по качественному, количественному росту ядерных вооруженных сил государства, призванных защищать наше достоинство, право на существование и подлинный мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной", - цитируют в посольстве КНДР заявление Института ядерного оружия.

9 сентября КНДР провела очередное ядерное испытание. В распространенном северокорейским информагентством ЦТАК подчеркивалось, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах, а "КНДР вышла на более высокий уровень технологий".

"КНДР будет и дальше принимать меры по укреплению национальных ядерных сил в количественном и качественном отношении, чтобы обеспечить достоинство и право на существование страны в условиях возрастающей ядерной угрозы со стороны США", - отмечалось в сообщении.

Минобороны Южной Кореи оценило мощность взрыва приблизительно в 10 килотонн. "Для сравнения, мощность бомбы, испытанной в январе 2016 года, составила 6 килотонн", - говорилось в документе. В нем также отмечалось, что нынешний взрыв стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний.

Предыдущие, четвертые по счету ядерные испытания КНДР провела в январе, ранее испытания проводились в 2006, 2009 и 2013 годах. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. За последние два года республика не проводила ядерных испытаний, ограничившись запуском баллистических ракет в ответ на крупномасштабные военные маневры Южной Кореи и США.

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27.09.2016

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