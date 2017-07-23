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Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя Главной военной прокуратуры Вадима Приймачка. О решении, вынесенном еще 20 июля, в ночь на пятницу сообщила Фонтанка.Ру, однако большинство СМИ распространили новость только в воскресенье, после соответствующей публикации на сайте СКР.

Кравченко и Приймачку заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299 российского УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии. Обоим вменяется участие в заочном преследовании командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко. На Украине против адмирала возбуждено дело в связи с его причастностью к оккупации Крыма.

Ранее по делу о преследовании Витко в России заочно арестовали бывшего и.о. генпрокурора Украины Олега Махницкого и первого замгенпрокурора Николая Голомшу. В деле есть и другие фигуранты, заявляет СКР.

Между тем, отмечает Фонтанка.Ру, Приймачок был следователем по делу о государственной измене и пособничестве российской агрессии, которое возбуждено против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а Кравченко сейчас поддерживает обвинение в процессе, который проходит без участия подсудимого.

В декабре 2016 года, также напоминает издание, Печерский райсуд Киева по ходатайству Приймачка санкционировал выемку документов в администрации президента России. Следователь пояснил, что беглый экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания, согласно которым Янукович направил Владимиру Путину письмо с просьбой ввести войска на Украину и этот документ необходимо изъять, чтобы провести почерковедческую экспертизу подписи.

Однако Генпрокуратура России отказала украинскому надзорному ведомству в помощи с получением этого доказательства.

"Прокурорам выделяем охрану", - прокомментировал в воскресенье решение судьи Карпова замгенпрокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он также заметил, что адреса его коллег СКР установил, уплатив Минюсту Украины по 20 гривен за выписки из реестра недвижимости. Запросы подавались от лица гражданина Украины, паспорт которого был выдан на территории Луганской области, ныне подконтрольной боевикам. Таким же образом, подчеркнул Матиос, был выяснен адрес полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала, взорванного в Киеве в своей машине 27 июня. "Доказано следствием", - добавил чиновник.

Слушания по существу дела Януковича продолжаются с конца июня. Беглому экс-президенту инкриминированы часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 - часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 - часть 2 статьи 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет).

Процесс ведет коллегия Оболонского райсуда Киева в составе Владислава Девятко (председательствующий), Константина Васалатия и Максима Титова. Прокурор Кравченко еще перед началом разбирательства заявлял, что в прениях будет требовать для Януковича пожизненного срока.

Сам Янукович, скрывающийся в России (предположительно в Ростове-на-Дону), процесс проигнорировал - он не стал участвовать в заседаниях даже по видеосвязи. Поэтому судейская коллегия постановила рассматривать дело в режиме специального производства - без участия подсудимого.

5 июля Янукович заявил, что отзывает из процесса своих адвокатов.