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Посол России в США Сергей Кисляк после возвращения из Вашингтона будет представлять интересы одного из российских губернаторов в Совете Федерации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой источники, близкие к администрации президента.

По информации издания, новый пост Кисляк получит после выборов в сентябре. При этом не уточняется, чьи интересы из 16 идущих на выборы глав регионов будет представлять посол. До сентября один из претендентов должен назвать его в числе трех своих кандидатов в сенаторы.

"Вопрос о трудоустройстве Кисляка после того, как он покинет пост посла РФ в США и вернется в Москву, практически решен. Скорее всего, он будет претендовать на кресло сенатора, - сообщил Интерфаксу информированный источник. - С большой долей вероятности можно сказать, что Кисляк будет включен в "сенаторскую" тройку одного из кандидатов на пост главы национальной республики на выборах 10 сентября".

Член комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что Кисляк после ухода с поста посла будет востребован. "Это опытнейший и авторитетнейший дипломат, он обладает огромным потенциалом работы во внешнеполитической сфере, - сказал Озеров. - Я очень хорошо знаю его по работе, когда он занимал пост постоянного представителя РФ при НАТО. На этой должности он проявил себя самым лучшим образом". Однако член СФ рекомендовал дождаться официальной информации о приходе Кисляка в верхнюю палату.

Сообщалось, что Кисляк должен вернуться в Россию до конца июля. Его преемником станет заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов. В мае Госдума одобрила его кандидатуру на пост посла в США.

В мае также сообщалось, что Россия выдвинула Кисляка на пост директора Бюро ООН по борьбе с терроризмом, новой структуры ООН. Однако ряд стран - членов Совбеза ООН согласовать эту кандидатуру отказался. В итоге директором Бюро стал Владимир Воронков. До этого назначения он с июля 2011 года был постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

Кисляк занимал должность посла в Вашингтоне с июля 2008 года. Встречи сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российским послом до вступления президента в должность стали поводом для многочисленных скандалов. 13 февраля ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

В марте Песков заявил, что Кисляк выполнял обычную работу дипломата, встречаясь со многими американскими чиновниками. Пресс-секретарь президента также отметил, что посол неоднократно встречался с людьми из окружения кандидатов в президенты, как Трампа, так и его соперницы Хиллари Клинтон.